Un constănțean a amenințat că se aruncă de la etajul 10!

Pompierii și polițiștii au intrat ieri dimineață în alertă, după ce un apel la 112 anunța că un constănțean are de gând să-și pună capăt zilelor. Cel care a cerut ajutorul autorităților a fost chiar fiul bărbatului de 55 de ani. În fața blocului situat în cartierul Tomis Nord au sosit, în scurt timp, militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea", polițiștii Secției 2, dar și jandarmii, care au izolat perimetrul din jurul imobilului. Martorii au povestit că vecinul lor, care locuiește la etajul 10 al clădirii, a amenințat că se aruncă în gol din balcon. "Nu știu ce i s-a întâmplat. Îl cunosc, este un om liniștit și în treaba lui, chiar nu am idee ce l-ar fi putut determina să recurgă la un astfel de gest. Sper să fie totul bine. Am înțeles că ar trece printr-o depresie, dar nu știu prea multe. Povestea cineva că l-a văzut scoțându-și un picior peste balustradă", a declarat un constănțean care locuiește în zonă. "Nu l-am mai văzut de ceva timp, pentru că nu prea mai iese din casă. Nu știu de ce ar vrea să-și ia zilele", a spus un alt vecin. Pompierii constănțeni au urcat în apartamentul bărbatului și au discutat cu acesta timp de două ore și jumătate, în încercarea de a-l convinge să renunțe la planul său disperat. În casă se mai aflau soția și fiul constănțeanului. Într-un final, militarii ISU "Dobrogea" au reușit să-l liniștească. Omul le-a promis că le va face un semn cu mâna înainte de a închide ușa balconului și a intra în casă, ceea ce s-a și întâmplat. "A fost o promisiune bărbătească, pe care am numit-o o promisiune sfântă. Ne-a spus că, în momentul în care vom retrage toate forțele și mijloacele din zonă, va închide acea ușă și ne va face semn că totul este în regulă. S-a ținut de cuvânt. Din câte am înțeles, totul s-ar fi întâmplat din cauza unui conflict în familie", a declarat lt. col Daniel Petrov, șeful interimar al ISU "Dobrogea". Bărbatul a rămas sub supravegherea soției sale, care este medic.