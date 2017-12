Un constănțean, în cursa pentru conducerea ANAT

Un constănțean a intrat în competiția pentru ocuparea funcției de președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), care va avea din martie o nouă conducere. Este vorba de Aurelian Marin, managerul general al agenției de turism Paradis din Constanța și președinte al Regiunii Sud-Est a ANAT, care concurează pentru funcția de conducere alături de Dan Anghelescu și Andrei Răzvan Nacea. Potrivit unui comunicat al ANAT, postul de președinte, ocupat în prezent de Lucia Nora Morariu, se va elibera, întrucât aceasta și-a depus candidatura pentru Consiliul Director al ANAT. ”E nevoie de forțe proaspete la conducerea ANAT, de oameni care să înțeleagă că trebuie să se implice direct în activitatea asociației şi în folosul membrilor pe care doresc să îi reprezinte şi să îi conducă. Se doreşte demult o întinerire şi o schimbare a echipei de conducere a ANAT”, a declarat Morariu. Aurelian Marin are o experiență de aproape 20 de ani în industria turismului. Programul său de management vizează dezvoltarea și promovarea turismului și adaptarea la modul dinamic în care relaționează astăzi piețele turistice mondiale. ”Am identificat multe probleme pe care le consider prioritare, printre care promovarea internă și externă, educația în întreg angrenajul de turism, unificarea partenerilor din turism într-o singură voce pentru a aduce consistență și credibilitate în demersurile făcute pe lângă autorități. Sunt probleme care se adaugă celor strict specifice celor din branșă”, a precizat Marin. Dan Anghelescu, cel de-al doilea candidat pentru funcția de președinte al ANAT, are o carieră în turism de aproape 30 de ani, fiind proprietarul agenției de turism La Piovra Turista din București, membru în actualul Consiliu Director și preşedinte al Comisiei Resurse Umane, Formare şi Perfecționare Profesională. Andrei Răzvan Nacea, proprietarul agenției de turism Seytour Râmnicu Vâlcea, este cel mai tânăr dintre candidați şi are o experiență acumulată în turism în Statele Unite şi Elveția. El este şi purtător de cuvânt al ANAT pentru turismul medical şi delegat al asociației în Comisia de Incoming la Grupul Asociaţiilor Agenţiilor de Turism şi Tour-operatorilor din cadrul UE. Alegerile au loc la Adunarea Generală a ANAT din 11 martie. În aceeași ședință vor fi aleși și membrii Consiliului Director al ANAT, 19 persoane intrând în competiția pentru ocuparea unui post. Funcţia de preşedinte al ANAT este una onorifică, neretribuită.