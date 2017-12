Un constănțean, campion mondial la culturism

Culturistul constănțean Paul Cătrună este un sportiv de performanță, legitimat în urmă cu mai mulți ani la CS Farul, fiind pregătit atunci de antrenorul Cristian Mihăilescu. Paul Cătrună a fost campion național de culturism la juniori în 2010, la categoria 75 de kg, și vicecampion național în 2013 la juniori mari, la categoria 80 de kg. După ce în acest an, la începutul lunii iulie, Paul Cătrună a câștigat titlul de Mister Univers la categoria Bodybuilding Open Lightweight din cadrul Campionatului Mondial de la Miami, sportivul constănțean a obținut un rezultat de excepție în weekend, ieșind învingător în cadrul concursului mondial MuscleMania de la Las Vegas. Paul Cătrună este și antrenor de fitness, iar în ultimele trei luni a efectuat o pregătire spartană pentru acest concurs, îndeplinindu-și visul de a urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului concursului de la Miami.

„Victorie pentru România!!! Am devenit Campion Mondial la Culturism Musclemania Open Lightweight și cel mai important, am primit cardul PRO! La vârsta de 27 de ani sunt culturist profesionist MuscleMania! Vă mulțumesc tuturor! Nu am cuvinte pentru cei ce ați crezut în mine și m-ați sprijinit negreșit! Vă mulțumesc! Dumnezeu este bun cu noi!”, a scris sportivul pe pagina sa personală de Facebook.