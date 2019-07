Un constănțean este campion european la bowling

Ediţia a 27-a a Campionatului European ESBC la bowling desfăşurată în Italia, la Bologna, a consemnat un succes important pentru constănţeanul Cătălin Gheorghe la individual seniori, categoria de vârstă +50-57 de ani. Cătălin Gheorghe a devenit campion european la capătul unui duel deosebit de atractiv, cu un total de 1.339 puncte depăşindu-l cu un punct pe norvegianul Birger Wibe. „Mi-am dorit, în primul rând, şi de regulă, când îţi doreşti, este imposibil să nu reuşeşti. Eu am o vorbă: în bowling, oricine poate bate pe oricine. M-am dus acolo ca junior, cu ghilimele de rigoare, poate a fost şi puţină şansă, dar şansele nu prea vin dacă nu ai cunoştinţe. Pot spune că bowling-ul e viaţa mea”, a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, câştigătorul de la Bologna.

În vârstă de 50 de ani, Cătălin Gheorghe, de şase ori campion naţional la individual, de cinci ori consecutiv, în perioada 2014-2018, a început bowling-ul la vârsta de 12 ani, la clubul Constructorul Constanţa, după care a mai evoluat la echipele ITC Constanţa, Imperial Constanţa şi Elcomex & Delfinii Cernavodă.

„Am avut norocul să ajung la o echipă din Cernavodă şi acolo am cunoscut şi am înţeles tainele acestui sport. Am avut şansa să am, cred, din primii cinci antrenori din lume, cel puţin doi. Am milioane de lansări de bile spre popice. Totul e doar pe muncă. Din bowling am câştigat, dacă nu mă înşel, în 2014, peste 15.000 de euro. Marele avantaj al bowling-ului este acela că e un sport la care vârsta nu ţine cont. Dacă dimineaţa, pe oasele tale, te dai jos din pat, poţi să joci bowling. La Campionatele Europene de la Bologna am avut şansa să văd jucând, la masculin, un jucător în vârstă de 89 de ani, iar la feminin, de 86 de ani”, a spus Cătălin Gheorghe, care în prezent este legitimat la echipa North Star Split Bucureşti şi este antrenor la Axiopolis Cernavodă.

Cătălin Gheorghe consideră acest sport ca fiind unul în care trebuie investit şi în tineri, pentru a creşte numărul participanţilor la această disciplină sportivă: „În 2015 le-am spus că bowling-ul românesc are o problemă, CNP-ul celui care a câştigat. Părerea mea este că un campion naţional trebuie să fie în vârstă de maxim 30 de ani. La nivel de copii stăm foarte rău. Sunt câteva programe, tot se încearcă să-i încurajăm pe cei tineri să practice acest sport. Trebuie să scădem media de vârstă. Bowling-ul e un sport care atrage. Nu e condiţionat de vremea de afară. E greu până reuşeşti primul strike, până te prinde microbul”.