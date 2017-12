Un constănţean îşi cere dreptul la libertate

De 56 de ani, un constănţean se luptă cu o boală groaznică. Florin Dumitrescu a fost diagnosticat, la vârsta de şase luni, cu afecţiune eredo - degenerativă dismetabolică (o afecţiune ereditară care afectează întregul organism – n.r.), fiind, în prezent, imobilizat la pat. „De aceeaşi afecţiune suferă şi sora mea, Camelia. Starea ei este mult mai gravă, ea fiind complet imobilizată”, povesteşte Florin. Singurul sprijin al celor doi fraţi este mama lor, Floarea Dumitrescu, în vârstă de 76 de ani. Din păcate, în urmă cu aproximativ un an, ea a descoperit că suferă de sindromul Parkinson, ceea ce înseamnă că nu mai poate avea grijă corespunzător de cei doi copii ai săi. Florin este încadrat în grad I de handicap şi primeşte 450 de lei. Pe lângă aceşti bani, el mai primeşte şi o pensie de urmaş (de pe urma tatălui său) în valoare de 350 de lei. „Sora mea nu a ajuns în faţa unei comisii de evaluare pentru a fi încadrată într-un grad de handicap, motiv pentru care nu are niciun venit”, susţine Florin. Ceea ce îl deranjează cel mai tare pe bărbat este faptul că nu se poate deplasa, deşi deţine un scaun cu rotile performant, achiziţionat în urmă cu aproximativ doi ani. „Locuiesc la etajul trei. Singur nu pot să cobor pe scări în scaunul cu rotile, pentru că altfel nu mă pot deplasa, iar mama mea nu mă poate ajuta în această privinţă”, mai povesteşte Florin.

450 DE LEI PENTRU O PLIMBARE. Ultima plimbare pe care a făcut-o a fost pe 20 iunie 2009, când a plătit unei persoane 450 de lei pentru a-l coborî până la parter, fiind apoi ajutat de vecini să urce. „Trebuie să mă prezint din nou în faţa comisiei de evaluare în aprilie, pentru ca starea mea să fie reevaluată, potrivit legislaţiei. În plus, am primit înştiinţare de la Serviciul de Evidenţa Populaţiei cum că mi-a expirat buletinul şi trebuie să mi-l reînnoiesc. Dacă nu mă prezint, risc să fiu amendat cu 3.000 de lei. Nu am aceşti bani şi nici nu pot să mă duc la ei. Nu ştiu cum voi rezolva această problemă”, spune, deznădăjduit, Florin. Potrivit biletelor de recomandare din partea medicilor care l-au consultat de-a lungul timpului pe bărbat, el trebuie să beneficieze de masaj, gimnastică medicinală şi plimbări în aer liber, în caz contrar simptomele sale riscând să se agraveze. Mama bărbatului a apelat deja la diverse agenţii imobiliare pentru a schimba apartamentul cu unul situat la parter, pentru ca Florin să poată beneficia de plimbările recomandate de specialişti. Din păcate, până acum, nu au avut noroc. În prezent, singura legătură a lui Florin cu lumea este Internetul. Pentru ajutorarea lui Florin, la Banca Română de Dezvoltare au fost deschise două conturi, pentru cei care doresc să-i uşureze viaţa bărbatului. Acestea sunt RO90BRDE140SV34495101400 (cont în lei) şi RO81BRDE140SV34495281400 (cont în euro).