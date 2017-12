Un constănţean olimpic, autor de simfonii şi… muzică de club!

Pentru un elev din clasa a X-a a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria\", Camil Theodoros (Theo) Popa, pasiunea pentru muzică depăşeşte cu mult un hobby obişnuit al unui adolescent care nu a împlinit, încă, vârsta majoratului. Olimpic naţional la muzică în fiecare an, tânărul constănţean s-a remarcat încă din 2009 şi pe scena cluburilor Two, Crush, Zoom şi Cpt. Cook, unde îşi interpretează… propriile compoziţii. Proiectul său muzical îi poartă numele, iar în această lună, Theo Popa s-a remarcat şi în cadrul unor competiţii naţionale şi internaţionale de remix-uri, context în care cei aproape 5000 vizitatori care i-au ascultat piesele pe pagina sa virtuală, http://myspace.com/theopopa, au putut aprecia diversitatea stilurilor muzicale abordate de adolescent, de la R’n’B la rock sau muzică de club. „Clubbingul este doar un hobby. Arta cere mult mai multă profunzime şi gândire în domeniul respectiv. Firesc, este mult mai dificil, de exemplu, să lucrezi la o piesă de muzică clasică, decât la una de club sau ceva comercial. Momentan, lucrez la o simfonie, îmi place foarte mult orchestra şi m-a atras partea aceasta, are forţă, este mult mai amplă. Nu sunt satisfăcut să mă limitez doar la muzica de club, trec şi în alte genuri”, a explicat olimpicul constănţean.

Destinul trebuie ajutat prin decizii inspirate

Se pare că numele său, Theodoros (care în limba greacă înseamnă „dar de la Dumnezeu”), i-a călăuzit paşii către pian încă din primii ani ai copilăriei: prin prisma anturajului format din artişti şi cântăreţi ai tatălui său (cunoscutul operator TV Camil Popa), a fost fascinat de orgă şi pian. Iniţial, părinţii, neştiind dacă dincolo de pasiunea unui copil de numai şase ani se află şi talent, nu vroiau să-l lase să studieze la o clasă de muzică, ci optau pentru o şcoală obişnuită. Ulterior, au cedat în faţa lacrimilor fiului lor, care îi ruga zilnic să nu îl amăgească şi să se asigure că au reţinut exact data examenului de admitere la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria\", Secţia Pian.

Decizia familiei a fost răsplătită: la sfârşitul clasei I, Theo s-a remarcat ca fiind cel mai bun elev la vârsta lui din instituţia amintită, iar din 2003, pe când se afla abia în clasa a treia şi până în prezent, tânărul ne reprezintă oraşul pe podiumul tuturor olimpiadelor naţionale de muzică. Palmaresul competiţional este impresionant: premiul al II-lea la Olimpiada Naţională de Muzică de la Ploieşti (2003, 2004), premiul al III-lea la Olimpiada Naţională de Muzică de la Tulcea (2005), premiul al II-lea, respectiv menţiune la Concursul Internaţional de Muzică „G. Georgescu” Tulcea (2005, 2006), premiul al II-lea la Concursul Naţional de Interpretare Slobozia (2006) şi la Olimpiada Naţională de Muzică Brăila (2007), premiul I special la Concursul Naţional de Interpretare Câmpina (2007), precum şi la Olimpiada Naţională de Muzică de la Constanţa (2008). În plus, Theo Popa s-a remarcat şi în cadrul Concursului Internaţional „Jeunesses Musicales\" Bucureşti sau al proiectului naţional „Project Sea\" Sibiu, unde a fost reprezentant al Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria\".

În timp, Theo nu a mai făcut diferenţa între muncă şi pasiune, iar în inerentele momente de renunţare a înţeles, după numai trei zile, că nu poate trăi fără pian. Pentru activitatea sa şcolară deosebită a fost premiat de Consiliul Judeţean Constanţa, în 2007, cu suma de 1000 euro, iar în prezent, este bursier „Rotary Club\" şi se pregăteşte să participe la olimpiada din acest an, care se va desfăşura între 8 şi 11 aprilie, la Bistriţa. Vom reveni cu un interviu realizat împreună cu olimpicul constănţean, pentru a evidenţia, şi prin acest exemplu, în plină dispută pe problematica învăţământului autohton, importanţa covâşitoare pe care o joacă, în viaţa oricărui om, un sistem educaţional echilibrat şi adecvat sprijinirii şi dezvoltării capacităţilor tinerilor, încă de la primii paşi spre şcoală.