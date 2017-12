Un cont fals atribuit lui Dalai Lama, suspendat de platforma Twitter

Serviciul de microblogging Twitter a suspendat, luni, un cont înregistrat în numele liderului spiritual tibetan Dalai Lama, anunţînd că acesta fusese creat de un impostor. Co-fondatorul TwitterBiz Stone a transmis un e-mail Agence France Press, prin care anunţa suspendarea contului, deoarece acesta încălca termenii de utilizare a Twitter privind asumarea identităţii altei persoane. Contul - twitter.com/ohhdl - a fost creat duminică, ajungînd să fie urmărit, în decurs de doar două zile, de circa 20.000 de persoane. ”Bine aţi venit pe pagina oficială de Twitter a Sfinţiei Sale Dalai Lama - administrată de The Office of His Holiness the Dalai Lama”, a fost primul mesaj postat pe contul închis de responsabilii Twitter. Background-ul paginii includea imaginea oficială a lui Dalai Lama, de pe site-ul acestuia şi un citat din spusele liderului tibetan: ”Fiecare dintre noi e responsabil pentru umanitate. Este timpul să ne gîndim la alţi oameni ca la adevăraţi fraţi şi surori şi să ne pese de bunăstarea lor şi să le diminuăm suferinţa”. Twitter are peste şase milioane de utilizatori la nivel mondial, aceştia comunicînd prin intermediul unor mesaje scurte, de maxim 140 de caractere.