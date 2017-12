Un coordonator slovac, în probe la CVM Tomis

Jucătorii de la CVM Tomis îşi continuă antrenamentele la Constanţa, pentru sezonul care va debuta pe 2 octombrie. Formaţia antrenată de Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală se pregăteşte în sala din Complexul Sportiv Tomis, iar joi dimineaţă va pleca la Dej, pentru un turneu amical la care mai participă Unirea Dej, Universitatea Cluj şi VCM Piatra Neamţ. Din lot ar putea face parte şi Arvydas Miseikis, care a lipsit în Rusia din cauza unei accidentări. Voleibalistul lituanian a efectuat aseară un nou RMN şi aşteaptă rezultatul pentru a afla dacă îşi poate relua pregătirile alături de coechipieri.

Lotul vicecampionilor ar putea fi completat cu încă un coordonator, dorit de antrenorul principal al echipei după meciurile jucate în turneul de la Sankt Petersburg. „Avem o mică problemă la cei doi coordonatori, pentru că unul este vârstnic (n.r. - Ilieş are 33 de ani), iar celălalt este tânăr şi lipsit de experienţa meciurilor la nivel înalt (n.r. - Lescov are 20 de ani). Dacă am avea un coordonator mai valoros, am putea juca şi mai bine decât am făcut-o în Rusia. Pe celelalte poziţii sunt mulţumit de jucătorii pe care îi am la dispoziţie”, declara Sidelnikov după Memorialul “Vyacheslav Platonov”. De câteva zile, la CVM Tomis se află în probe un coordonator din Slovacia, Jozef Janosik, în vârstă de 31 de ani. Janosik are 1,90 m înălţime, e fost internaţional şi a evoluat în cariera sa la echipe din Slovacia, Cehia, Cipru, Franţa, Polonia şi Grecia, ultima oară la PAOK Salonic.