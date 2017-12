„Un copac, o speranţă”

Elevii de clasa a VI-a şi a VII-a ai Şcolii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” au desfăşurat luni, 23 septembrie, o amplă activitate dedicată Zilei Internaţionale a Păcii. 21 septembrie este declarată Ziua Internaţională a Păcii de către Organizaţia Naţiunilor Unite şi a fost sărbătorită pentru prima dată în anii ’80. De mai bine de treizeci de ani, acest eveniment este marcat prin acţiuni dedicate militării împotriva războiului, ajungându-se chiar până la încetarea conflictelor în zonele perturbate de lupte. Sunarea Clopotului Păcii la sediul ONU declanşează minutul de linişte în care fiecare ar trebui să mediteze la evitarea sau încetarea conflictelor, la repercusiunile pe care violenţa de orice fel le are asupra umanităţii. Anul acesta, instituţiile de învăţământ au fost invitate de către LeAF şi ENO să sărbătorească pacea prin plantarea de copaci sau orice fel de răsaduri, elevii fiind astfel implicaţi în acţiunea de a da şansa la viaţă unei plante, un simbol al speranţei şi al înţelegerii între semeni. LeAF sau „Learning about Forest“ („Să învăţăm despre Pădure“) este o organizaţie internaţională ce lucrează pentru un viitor sustenabil prin intermediul educaţiei pentru mediu, beneficiind de sprijinul companiei Panasonic. De cealaltă parte, ENO (Environment Online) reprezintă o şcoală virtuală globală sau o reţea pentru dezvoltare durabilă, cu sediul în Finlanda. Coordonatorul de proiecte educative al Şcolii „Gh. Ţiţeica”, Dorina Foroglu, şi directorul adjunct, Cici-Corina Vlad, au mobilizat peste 50 de elevi din cursul gimnazial pentru a se ralia acţiunii de plantare de copaci, care s-a desfăşurat în peste o sută de ţări de pe toate continentele. Elevii au achiziţionat pomi fructiferi şi arbuşti ornamentali, cu care au împodobit curtea instituţiei. Discursul care a precedat acţiunea propriu-zisă, mărturisiri sincere ale unor copii care se gândesc dincolo de prezentul imediat, a fost prezentat de elevele Constantin Ana Gabriela (clasa a VII-a C) şi Mastac Cătălina (clasa a VII-a D) şi s-a încheiat motivant şi sincer: „Poate că azi nu este la modă să dai check-in la plantat răsaduri. Dar pentru cei care suntem azi, aici, un copac este o şansă pentru un viitor ce uneori pare atât de nesigur. Astăzi, mâinile noastre răsădesc pacea şi liniştea care vor rodi atât pentru noi, cât şi pentru generaţiile următoare.”