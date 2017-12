Un copac şi o creangă, puse la pământ

Vântul şi ploaia care s-au abătut joi-noapte peste municipiul Constanţa au pus la pământ un copac tânăr de pe aleea Garofiţei şi o creangă dintr-un copac aflat pe bulevardul Ferdinand. Reprezentanţii Serviciului Spaţii Verzi din Primăria Constanţa susţin că intervenţiile pentru înlăturarea copacului şi crengii au decurs fără probleme. Şeful Serviciului, George Coman, speră ca astfel de incidente să nu mai aibă loc, mai ales că, odată cu venirea toamnei, a început şi perioada toaletării copacilor. „Deja am început toaletarea copacilor din municipiu, pentru că vrem să preîntâmpinăm acest gen de situaţii. A fost un plus faptul că în ultimii ani am avut grijă foarte mult de coronamentul arborilor din Constanţa şi în perioade cu vânt şi ploi nu am avut parte de prea multe incidente”, a mai declarat Coman. (M.D.)