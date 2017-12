Un Crăciun fericit pentru Andra şi Măruţă

Cătălin Măruţă şi Andra aşteaptă cu nerăbdare Crăciunul, pentru că va fi prima sărbătoare alături de bebeluşul lor, cântăreaţa fiind însărcinată în şase luni. În familia Măruţă, Crăciunul are o semnificaţie aparte: pe lângă sărbătoarea tradiţională, cuplul sărbătoreşte trei ani de când Cătălin a cerut-o în căsătorie pe Andra, iar anul acesta, cuplul are un motiv în plus de bucurie prin apariţia bebeluşului. „Noi am fost de acord dintotdeauna cu ideea că niciun Crăciun nu are cum să fie mai fericit sau mai împlinit decât cel petrecut în familie. Anul acesta, vom merge împreună la familia mea, în Ardeal, mai ales că sora mea tocmai a născut şi avem multe de sărbătorit, în jurul bradului\", a declarat solista, cunoscută ca o familistă convinsă. Ea a adăugat că nu are visuri ieşite din comun: „Îmi doresc daruri simple şi oferite cu tot sufletul, indiferent despre ce-ar fi vorba”.

Andra mărturiseşte că nu i se pare nimic dificil de când este însărcinată. „Nu mi se pare nimic dificil - poate, cel mult, mersul pe jos nu mai e aşa de simplu ca înainte, motivele sunt clare. În rest, mă bucur de fiecare noutate şi etapă a sarcinii, sunt lucruri irepetabile într-o viaţă. Şi, chiar dacă voi avea mai mulţi copii, cum îmi doresc, ştiu că nu sunt două sarcini la fel şi, deci, amintirile sunt unice, nepreţuite. Aşa că nicio oboseală şi nicio senzaţie de disconfort nu mă sperie şi nu mă necăjeşte, dimpotrivă\". Cei doi nu au luat o decizie dacă vor petrece Anul Nou în România sau în străinătate.