Un crâmpei de excedent bugetar

Nevoia de bani în rândul administraţiilor locale este extrem de mare, pentru că fondurile sunt mai mereu insuficiente. Pentru a acoperi nevoile financiare ale unităţilor administrative, primarii şi consilierii locali apelează inclusiv la fonduri europene, cu ajutorul cărora reuşesc să deruleze o serie de proiecte importante. Dacă cele mai multe primării rămân cu vistieria goală la finele unui an, sunt şi cazuri în care administraţiile locale reuşesc să încheie anul financiar pe plus. Un exemplu în acest sens îl oferă Primăria Cernavodă, care a încheiat socotelile pe plus în 2012. Dar nu cu mult, ci cu doar 46.000 de lei. „46.000 de lei sunt extrem de puţini pentru o Primărie, iar aceşti banii i-am încasat de la persoane fizice sau juridice între 25 şi 31 decembrie. Asta arată faptul că Primăria Cernavodă reuşeşte să cheltuiască toţi banii pe care îi are în cont, pentru că nevoile pe plan local sunt multe”, a spus Hânsă. Primarul din Cernavodă a declarat că banii rămaşi în cont din anul trecut au fost incluşi în fondul de rezervă al Primăriei. (T.I.)