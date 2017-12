Un credit de consum acordat pe o perioadă mai mare de 5 - 7 ani „nu îşi are rostul”, spune guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, remarcând că, în goana după cotă de piaţă, „unele bănci s-au aventurat să acorde împrumuturi pe 20 de ani”. „Am văzut reacţii din acestea, ciudăţele. BNR introduce restricţii şi nu se mai poate împrumuta clientul 20 de ani pentru un credit de consum. O discuţie normală, de bun simţ, îţi spune din start că un credit de consum pe 20 de ani este un nonsens. Creditul sau maturitatea creditului are şi ea o filosofie, dacă vrei să îl dai înapoi, dacă nu consideri că este o formă de a-ţi însuşi nişte bunuri. Au fost bănci care, în goana lor după cotă de piaţă, după bonusuri, s-au aventurat în lupte de concurenţă, să atragă competitorii să dea credite pe 20 de ani”, a spus Isărescu, subliniind că bunul achiziţionat poate fi corelat cu funcţionarea sau utilizarea acestuia. „Nicio maşină nu poate fi folosită 20 de ani, niciun frigider”, a adăugat guvernatorul, evidenţiind faptul că băncile care au dat împrumuturi de gen au avut cele mai multe credite neperformante. Totuşi, potrivit şefului băncii centrale, piaţa bancară revine acum la normal: „Creditul de consum mai mare de 5 - 7 ani nu îşi are rostul. Implementarea unei civilizaţii a creditului este un act de normalitate”.