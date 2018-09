Un cunoscut actor român își serbează ziua! Despre cine este vorba

La mulți ani, Valentin Teodosiu! Renumitul actor s-a născut la 17 septembrie 1953, la Bucureşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ''I. L. Caragiale'' în anul 1979, potrivit volumului "1234 cineaşti români" (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996).

A jucat ani de zile pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, în spectacole precum: ''Romeo şi Julieta'' de W. Shakespeare (1978), ''Scapino'' de Moliere (1985), ''Burghezul gentilom'' de Moliere (1989), ''Sinucigaşul'' de N. Erdman (1990), ''Regele moare'', de Eugen Ionesco (1991), ''Puricele'' de G. Feydeau (1993), ''Aşteptându-l pe Godot'' de S. Beckett (1996), ''Cu capu de nicovală'' (2000), "Larry Thompson, tragedia unei tinereţi'' sau ''Show must go on" de Dusan Kovacevic (2002), "Moştenirea lui Cadâr" de Sam Shepard (2002).

După 25 de ani în care a făcut parte din trupa Teatrului Nottara, Valentin Teodosiu s-a alăturat în 2003 colectivului Teatrului de Comedie. Aici a jucat în spectacole precum: ''Scrisori găsite'', după texte de Tudor Muşatescu, în regia Andreei Vulpe (2003); ''A douăsprezecea noapte'', o adaptare a piesei lui William Shakespeare, în regia lui Gelu Colceag (2003); ''Poker'' de Adrian Lustig, în regia lui Alexandru Tocilescu (2004); ''Revizorul'' de Gogol, spectacol montat de Horaţiu Mălăele (2006); "Casa Zoikăi", în regia lui Alexandru Tocilescu (2009); "Micul Prinţ" de Antoine de Saint-Exupery, în regia lui Alexandru Dabija (2017). A mai jucat, între altele, în comedia muzicală "O premieră furtunoasă", în regia lui Cezar Ghioca, care a avut premiera în 2010, la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" din Bucureşti, precum şi în spectacolul "Prestez servicii artistice", semnat Chris Simion, a cărui premieră a avut loc în 2014 la Godot Cafe-Teatru din Bucureşti.

Valentin Teodosiu a fost distribuit şi în numeroase filme: ''Aurel Vlaicu'' (regia Mircea Drăgan, 1977), ''Ion - blestemul pământului, blestemul iubirii'' (regia Mircea Mureşan, 1979), ''Imposibila iubire'' (regia Constantin Vaeni,1983), ''Lişca'' (regia Ioan Cărmăzan, 1983), ''Acasă'' (regia Constantin Vaeni, 1984), ''Sezonul pescăruşilor'' (regia Nicolae Opriţescu, 1985), ''Sania albastră'' (regia Ioan Cărmăzan, 1986), ''Umbrele soarelui'' (regia Mircea Veroiu, 1986), ''François Villon - poetul vagabond '' (regia Sergiu Nicolaescu, 1987), ''Drumeţ în calea lupilor'' (regia Constantin Vaeni, 1988), ''Înnebunesc şi-mi pare rău'' (regia Jon Gostin, 1990), ''Şobolanii roşii'' (regia Florin Codre, 1990), ''E pericoloso sporgersi'' (regia Nae Caranfil, 1992), ''Patul conjugal'' (regia Mircea Daneliuc, 1992), ''Priveşte înainte cu mânie'' (regia Nicolae Mărgineanu, 1992), ''Această lehamite'' (regia Mircea Daneliuc, 1993).

