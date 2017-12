Un curs mai mare de 4,4 lei/euro n-are viaţă lungă

SPECULATORII, PUŞI PE FUGĂ Apelul la calm al guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, care a spus că leul este o valută stabilă, fără praguri apărate de banca centrală, şi stoparea ciclului de reducere a dobânzii-cheie au avut efectul scontat - în ultima şedinţă interbancară a săptămânii, moneda naţională s-a apreciat cu 0,08% în faţa euro, de la 4,4078 la 4,4044 unităţi. Leul s-a apreciat şi în faţa dolarului american, tot cu 0,08%, de la 3,3551 la 3,3525 unităţi. Totul ţine acum de politic, spun analiştii, care avertizează că orice întârziere în aprobarea şi instalarea cabinetului Ponta se va reflecta imediat în curs, mai ales că o astfel de perioadă incertă, de tranziţie, atrage foarte mulţi speculatori în piaţă. Totuşi, intervenţiile solide ale băncii centrale şi mesajele transmise de oficialii instituţiei au zădărnicit orice tentativă de speculă, spun dealerii, astfel încât un atac concentrat asupra leului este improbabil.

GARANŢIA GEORGESCU În plus, nominalizarea prim-viceguvernatorului BNR, Florin Georgescu, pentru portofoliul Ministerului de Finanţe Publice, a fost primită bine de jucători şi de mediul de afaceri. Numirea lui Florin Georgescu reprezintă o garanţie că politicile fiscale nu vor derapa, spun analiştii economici. Desigur, reprezentantul BNR trebuie să mai fie şi aprobat, împreună cu restul Guvernului propus de USL. „Dacă nu va fi votat noul Executiv, ne putem aştepta să mai dureze incertitudinea cu privire la evoluţia cursului valutar. Nu cred însă că volatilitatea recentă din piaţa valutară va afecta creşterea economică, pentru că un nivel mai mare de 4,4 lei/euro nu va rezista o perioadă lungă de timp. Mă aştept ca paritatea leu/euro să coboare sub 4,4 unităţi”, spune preşedintele UniCredit Ţiriac, Dan Pascariu.

VOLATILITATE FIREASCĂ În opinia şefului UniCredit, ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă era inclus în analizele economiştilor: „Este un an electoral, cu volatilităţi fireşti. Cred că trebuie să aşteptăm perioada post-alegeri, să vedem ce decizii se vor lua în următoarele şase luni. Nu am temeri în ceea ce priveşte dobânzile sau cursul, cel puţin nu în următoarele 12 luni”. Miniştrii propuşi ai cabinetului Ponta vor fi audiaţi luni dimineaţă de comisiile parlamentare, iar jucătorii din piaţa valutară vor urmări cu interes rezultatele.

DOBÂNZI MAI MICI Pe piaţa monetară, şedinţa de vineri a adus o scădere uşoară a dobânzilor, care se află sub nivelul dobânzii-cheie, de 5,25%. BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase pentru o zi (overnight) de 4,04% pe an, faţă de 4,15% în şedinţa precedentă, în timp ce pentru depozitele overnight plasate, indicatorul a coborât 4,65 la 4,54% pe an.