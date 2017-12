Un cuţitar a băgat spaima în Anadalchioi

O femeie de 52 de ani a apelat, ieri, numărul de urgenţă 112 şi, cu vocea sugrumată de groază, a cerut ajutorul Poliţiei pe motiv că un tînăr i-ar fi spart geamurile casei şi ale maşinii parcate în faţa curţii. Reclamanta, Iana Hariuc, a dat şi numele agresorului - Sava Aurel, de 34 de ani, din Constanţa. Din spusele martorilor, scandalagiul însoţit de cîţiva complici, a terorizat-o timp de peste o oră pe femeie, timp în care i-a adresat injurii, ameninţări şi a aruncat cu pietre peste gard. Mai mult, Sava ar fi încercat să escaladeze gardul proprietăţii victimei, dar nu a reuşit datorită “vigilenţei” cîinelui femeii, care a sărit să-şi apere stăpîna. Atît Iana Hariuc cît şi vecinii acesteia sînt supăraţi pe poliţiştii Secţiei 2, pe care îi acuză de slabă prestaţie şi dezinteres faţă de urgenţele ivite în zona lor de competenţă.

O botoşăneancă - sămînţa discordiei

Scandalul de ieri a avut drept punct de plecare o tînără din Botoşani, pe care un nepot al Ianei Hariuc, Grigore Jean Sinean, i-ar fi „ suflat-o” lui Sava. Din spusele femeii, cu puţin timp înainte, Sava Aurel o ţinea „sechestrată” pe botoşăneanca Anca Dragomir, într-un cămin de nefamilişti din Năvodari. Între timp, între nepotul femeii, care era amic cu Sava, şi fata „sechestrată”, s-a născut o idilă. În final, cei doi au fugit într-un sat dobrogean cu sprijinul Ianei Hariuc, care le-a facut rost de nişte bani de drum şi un adăpost la ţară. Toată furia lui Sava Aurel s-a abătut asupra mătuşii rivalului său, pe care a ameninţat-o arătîndu-i un cuţit. În plus, Sava, împreună cu cîţiva amici, a făcut scandal în faţa casei femeii şi vecinii spun că el intenţiona chiar să incendieze proprietatea acesteia cu o sticlă cu benzină pe care o agita ameninţător.

„Organul” Secţiei 2 rîde de ce îşi aminteşte

În stare de şoc, proprietara a sunat la numărul de urgenţă dar, după spusele vecinilor, poliţiştii Secţiei 2 au apărut după mai bine de două ore. Chiar şi după atîta vreme, atitudinea „agentului constatator” a mai pus un drob de sare peste suferinţa femeii: în loc să aibă, dacă nu compasiune, măcar respect faţă de o femeie suferindă cu tensiunea, acesta a început să rîdă cu poftă. Cum era şi firesc, femeia l-a întrebat pe funcţionarul plătit să garanteze liniştea şi ordinea publică dacă vede ceva hilar în suferinţa ei. Poliţistul i-a răspuns ironic că... şi-a adus aminte de ceva... Timp de patru ore, între orele 23.00 şi 3.00, Iana Hariuc a dat declaraţii la secţia de poliţie.

Comportament miliţienesc

Am vrut să aflăm ce măsuri au luat bravii oameni ai legii aflaţi în slujba cetăţenilor împotriva recidivistului Aurel Sava, iar în acest sens ne-am dus să discutăm cu cineva de la secţia cu pricina. Ghinion, nu avea cine să discute cu presa. Cum era şi firesc, am fost trimişi la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, de unde am aflat că, pe numele agresorului, s-a întocmit un dosar penal pentru distrugere. Culmea este că, spre deosebire de alte secţii unde poliţiştii îşi justifică salariile fără să aibă vreun motiv de iritare faţă de prezenţa ziariştilor, în ograda Secţiei 2 ne confruntăm mereu cu nemulţumirile oamenilor exasperaţi de atitudinea unor angajaţi în uniformă sau de starea de nesiguranţă care domneşte prin zonele pe unde unii dintre poliţiştii secţiei fluieră a pagubă. Deşi instituţia respectivă are şi cadre demne de laudă, eforturile acestora sînt constant umbrite de comportamentul păgubos al unor „garcea” în relaţiile cu oamenii.