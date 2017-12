Un cutremur de 5 grade Richter va zgudui România?

Seismologii ucraineni au avertizat, miercuri, că un seism puternic urmează să se producă în zona Vrancea, iar specialiştii români confirmă această ipoteză. Cercetătorii de la Institutul Român de Seismologie Aplicată (ISA) au confirmat existenţa unei tensiuni în plăcile tectonice şi au spus că până marţi, 28 septembrie, ar trebui să ne aşteptăm la un cutremur cu epicentrul în Vrancea. \"Perioada 24 - 28 septembrie este favorabilă producerii de cutremure deoarece mareele tectonice au efecte maxime (mareele sunt rezultatul forţelor de atracţie a scoarţei terestre exercitată de Lună)\", explică directorul ISA, Adrian Ailenei. Specialiştii români spun că Vrancea trece printr-o perioadă complicată şi că următoarele patru zile pot aduce mişcări ale pământului. Pun totul pe seama lunii pline şi a activităţii seismice în creştere din Turcia. „În acest moment, Vrancea trece printr-o perioadă de stres, care s-a acumulat timp de 12 zile (pentru acest an este prima \"pauză\"). Pe data de 20 septembrie 2010 am avut prima eliberare de energie la o adâncime foarte mare, de 157 de kilometri\", a explicat Ailenei. Pentru a readuce echilibrul obişnuit în Vrancea, specialistul susţine că ar fi \"util\" un seism de 5,2 grade Richter. \"Pe global, un cutremur de 5,24 grade Richter ar reechilibra Vrancea, dar mai multe cutremure mici pot face acelaşi lucru. Situaţia în care ne aflăm nu este nouă, iar precursorii indică o eliberare treptată care poate să ducă la alarme în clasa 4,8R (în 2009 am avut trei cutremure de 4,3 grade Richter într-o situaţie asemănătoare)\", a precizat specialistul.

NU SE PUNE PROBLEMA UNUI CUTREMUR DEVASTATOR. Teoria este contestată de specialiştii de la stat. Profesorul Gheorghe Mărmureanu susţine că niciun cutremur nu poate fi prevăzut, iar tensiunile tectonice din zona Vrancea nu prevestesc unul de mare intensitate în următorii 10 ani. Dacă se adeveresc spusele profesorului Mărmureanu, următorul seism ar trebui să fie unul la o adâncime de peste 100 de kilometri şi ar merge teoretic spre Rusia. Asta nu înseamnă că bucureştenii ar putea să scape de unda de şoc.

Prof. univ. Victor Mocanu a declarat că, în cursul anului trecut, s-a activat încă un focar seismic, pe falia Vidraru-Snagov-Shabla (Bulgaria). Sub influenţa undei seismice pornite din Vrancea, focarul mai sus-menţionat poate produce, la rândul său, ca la biliard, un cutremur de suprafaţă, mult mai periculos pentru zona Munteniei decât cel din Vrancea. Motivele activării acestei falii sunt tensiunile mari acumulate în acest moment în plăcile tectonice de sub România. Din datele seismologilor, unda seismică pornită din epicentrul Vrancea are o traiectorie spre sud-vest, pe direcţia Bucureşti-Zimnicea-Sofia şi poate ajunge până în Turcia. În funcţie de structura solului prin care trece, ea se accelerează sau se diminuează. Asta explică de ce acelaşi cutremur produce mai multe pagube la Bucureşti decât la Ploieşti, de exemplu. La cutremurul din 1977, de pildă, au murit 100 de persoane strivite sub dărâmături la Sistov, Bulgaria.