Un cutremur foarte violent s-ar putea produce în România

Directorul onorific al Institutului Naţional de Fizică a Pământului, Gheorghe Mărmureanu, a vorbit, la România TV, despre un mare cutremur care ar urma să se producă în viitor, în România. Mărmureanu a dat asigurări că marele cutremur nu va veni prea curând. El este de părere că un seism de mare adâncime poate fi periculos pentru țara noastră numai dacă va depăşi o magnitudine de 7,1 grade pe scara Richter. ”Românii aşteaptă cutremurul de mare adâncime. Dar este bine de știut că nu înseamnă că este foarte periculos, depinde şi ce magnitudine are, pentru că, dacă seismul din 4 martie 1977 nu era la 94, ci la 110 km, efectele erau mult mai mici. Aşadar, adâncimea unui cutremur înseamnă dispersia energiilor pe o suprafaţă foarte mare, inclusiv pe a întregii Românii. Eu rămân pe analizele făcute pe date istorice. Am făcut analize pe ce s-a întâmplat în ultimii 600 de ani. Vreau să vă spun că am analizat şi toate documentele istorice de pe la mănăstiri, biserici... Rămân pe varianta unui cutremur foarte puternic, dar foarte, foarte târziu, nu acum. Deocamdată, lumea să stea liniştită, să îşi vadă de treburile obişnuite. Cutremure ca ăsta, de 4,8, nici nu le luam în seamă acum 15 ani”, a spus Mărmureanu. Alte cercetări realizate în zona Faliei Anatoliene Nordice îi fac pe oamenii de ştiinţă să presupună că în scurt timp ar putea avea loc în apropierea României un cutremur de mare intensitate. Analizând date GPS adunate în 20 de observaţii, cercetătorii au ajuns la concluzia că următorul seism major în regiune - probabil cu magnitudinea de 7 sau mai mare - ar avea loc, cu mare probabilitate, de-a lungul unui gol seismic situat sub Marea Marmara, la aproximativ 8 km de Istanbul, în Turcia. Pe acest segment nu s-au mai înregistrat cutremure de 250 de ani, aşa că s-au acumulat tensiuni care s-ar putea descătuşa violent, sub forma unui cutremur de magnitudine mare, cred autorii studiului.