Un decret în greacă, scris pe piatră, vedetă la Muzeu

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) continuă proiectul cultural „Exponatul lunii”, inițiat în aprilie, și în luna lui Cuptor. Propus spre admirația publicului este un artefact de o importanță deosebită pentru vestul Pontului Euxin în perioada romană timpurie. Este vorba despre un decret scris pe piatră, în limba greacă, descoperit întâmplător în anul 2012, în comuna constănțeană Săcele, și care provine probabil de la Histria. „Decretul datează din timpul împăratului Tiberius, putând fi plasat mai exact între anii 18-19 d.Hr. Importanța textului constă mai ales în confirmarea unor informații transmise prin opera poetului Ovidius, exilat la Tomis. Conținutul inscripției oferă suficient temei pentru afirmații referitoare la statutul atât de discutat al cetății Histria în perioada romană, dar și la instaurarea puterii romane în zona litorală a Dobrogei antice”, se arată într-un comunicat al MINAC.

Inscripția a fost prezentată pentru prima dată în cadrul congresului internațional „Interconectivity in the Mediterranean and Pontic World During the Hellenistic and Roman Periods”, organizat la Constanța, în anul 2013. „Ea a văzut lumina tiparului în actele acestei manifestări științifice, într-un articol semnat de cercetătoarele constănțene Maria Bărbulescu și Livia Buzoianu”, se mai specifică în comunicatul MINAC. În curând, inscripția va fi inclusă în expoziția permanentă a MINAC.