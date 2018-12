Un deputat a plecat din PMP pentru a intra în PSD

08:43:27 / 11 Noiembrie 2018

NAVETISMUL

Partidele se nasc, se transforma, dispar, se fac aliante, fuziuni etc. Rosii devin galbeni, galbenii rosii, se unesc si devin portocalii. De fapt sunt aceeasi oameni care-si schimba culoarea conform intereselor lor si a clientelei lor. Dupa cum se maifesta, partidele sunt simple asociatii de exploatare a ţării, fara nicio legatura organica cu viata ţării. De aceea majoritatea cetatenilor stau la o parte, refuzand sa participe la activitatea politica. Partidele politice spunea cineva in perioada antebelica, sunt adevarate sorcove doctrinare, amestecuri de fragmente de principii si bale mediatice, de idei luate de-a gata si reprezentatii gretoase in faţa elelctoratului.. Circarii au luat locul politicienilor.. Traseismul e in floare. Politicianistii trec de la un partid la altul cu o admirabila detasare, spune Arghezi. A aparut politicianistul-birjar care se plimba prin toate partidele care vin la guvernare. Grav este faptul ca transfugii si voiajorii sunt primiti si reprimiti. Prin toate partidele se succed aceleasi lichele. Naravul politic e periculos si imoral . Navetistul politic este omul-musca satisfacut că trece din ciubarul cu gunoaie in gradină, atras de miere si se oreste in drum la un scuipat cleios.