Un deputat liberal refuză să voteze bugetul Sănătăţii pe 2007

Secretarul Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, liberalul Sorin Paveliu, a declarat ieri că nu va vota bugetul sănătăţii pe 2007: “După un dialog de trei ore avut marţi seara cu ministrul Sănătăţii, care s-a finalizat prin concluzia că domnia sa nu poate să se consulte şi să se lase cenzurat de colegii din Comisia de sănătate pentru actele normative pe care le emite, am luat decizia de a nu-i acorda votul meu pentru buget, în calitate cu prerogativele mele de deputat”. El a arătat că, prin gestul său, se poziţionează în afara PNL: “Gestul meu mă poziţionează, de fapt şi de drept, în afara PNL, prin încălcarea Statutului care interzice astfel de atitudini publice. Sancţiunea statutară este excluderea din partid. Eu înţeleg să-mi asum acest risc care va pune capăt carierei mele politice doar pentru că, înainte de a-mi vedea de interesul personal, voi avea grijă de interesul populaţiei”. Motivul invocat de Paveliu pentru nesusţinerea bugetului Sănătăţii este faptul că “ministrului i se dă un cec în alb să cheltuie un milliard şi jumătate de dolari, numai prin ordine de ministru”, referindu-se la programul naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, anunţat de ministrul Nicolăescu. Întrebat dacă poziţia sa are legătură cu apropierea de “platformişti”, parlamentarul a admis că are “foarte multe elemente comune cu grupul platformiştilor condus de Theodor Stolojan”. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat ieri că deputatul Paveliu va fi sancţionat la viitoarea şedinţă a Delegaţiei Permanente a PNL dacă nu va vota bugetul Sănătăţii. În schimb, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, spune că programul de evaluare a stării de sănătate a populaţiei României este necesar, pentru a avea o situaţie reală asupra patologiei existente la nivel naţional. El consideră surprinzătoare reacţiile negative ale cîtorva persoane şi apreciază că, probabil, prin această acţiune, sînt deranjate anumite interese. Precizările ministrului vin la o zi după ce liderul PIN Cozmin Guşă a criticat cheltuirea a 330 milioane de dolari din taxa pe viciu pentru programul de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, în condiţiile în care există deja un astfel de program.