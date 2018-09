Un deputat PMP Diaspora recunoaşte că a făcut închisoare şi demisionează

Deputatul PMP Diaspora, Doru-Petrişor Coliu, a anunţat, pe Facebook, că va demisiona din toate funcţiile deţinute în partid şi recunoaşte "ruşinat şi ruinat emoţional" că acum 20 de ani, "din prea multă naivitate", a avut o condamnare penală cu închisoare pentru complicitate la înşelăciune.

"Cred că niciunui om nu îi este uşor să-şi recunoască greşelile, căderile fundamentale din viaţa sa. Unele situaţii şi fapte aş vrea să nu fi existat vreodată, să nu-mi fi întunecat existenţa şi mai ales cei mai frumoşi ani ai tinereţii. Îmi este greu chiar să rememorez unii ani, care mi-au fost calvar şi coşmar. I-am vrut uitaţi pentru sufletul meu şi pentru toţi cei dragi mie. Recunosc ruşinat şi ruinat emoţional că o greşeală din trecutul meu mă caută astăzi prin presă, precum o nălucă. Recunosc că, în urmă cu douăzeci de ani, din prea multă credulitate şi naivitate, am fost antrenat într-o situaţie regretabilă şi am suferit o condamnare penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune. Mi-am ispăşit pedeapsa prin detenţie, unde din cauza tratamentelor inumane şi „corecţiilor” fizice de care am avut parte, am fost foarte aproape de obştescul sfârşit. Rememorând, încropesc cu sentimentele de groază de atunci aceste rânduri…", a afirmat deputatul PMP, Doru-Petrişor Coliu, într-o postare pe Facebook.

Acesta a adăugat că nu vrea mila nimănui, că a plătit cu închisoarea greşeala pe care a făcut-o în trecut şi că acum s-a reabilitat, ridicându-se "din propria cenuşă".

"Nu cerşesc mila nimănui! Am stat spăşit în faţa judecăţii justiţiei, am plătit cu libertatea şi aproape cu viaţa, regret câte zile voi mai avea această greşeală a trecutului şi a imaturităţii mele de atunci. Am învăţat însă din această eroare, din propria cădere şi disperare, am înţeles definitiv că doar prin muncă, trudă, demnitate şi sacrificiu poţi răzbi în această viaţă, doar astfel poţi răzbi şi izbândi. M-am reabilitat, ridicându-mă din propria cenuşă, mi-am întemeiat o familie de care sunt mândru, mă consider astfel recompensat, binecuvântat, şi am redobândit respectul semenilor mei. Încurajările şi îndemnurile celor din jur m-au determinat să fac pasul către politică, iar voturile pe care le-am dobândit din partea românilor din Diaspora reprezintă pentru mine o izbăvire, aici, pe pământ",a completat Coliu.

Parlamentarul PMP le-a cerut iertare preşedintelui de onoare al partidului, Traian Băsescu, şi actualului lider al formaţiunii, Eugen Tomac şi colegilor din Diaspora.

"Vă cer iertare tuturor celor pe care v-am dezamăgit, ascunzându-vă singura greşeală din trecutul meu şi îndeosebi domnului Preşedinte Traian Băsescu, domnului Preşedinte Eugen Tomac şi colegilor mei din diaspora. Îmi pare rău pentru situaţia în care pun astăzi Partidul Mişcarea Populară, pe toţi colegii mei, care oricum reprezintă o ţintă prioritară pentru actualii guvernanţi. Am crezut tot timpul, în interiorul meu, că mi-am ispăşit această greşeală a tinereţii şi am considerat că voi putea fi tratat în măsura realizărilor mele de astăzi. Îmi doresc ca această greşeală să nu vă vulnerabilizeze, mai ales pe voi, colegii şi prieteni mei din Partidul Mişcarea Populară şi familia Diaspora, din care fac parte... Îmi pare nespus de rău!", a mai spus deputatul PMP.

Totodată, acesta a mai precizat că va demisiona din toate funcţiile deţinute în partid.

"Vă aduc la cunoştinţă, pe această cale, că demisionez din toate funcţiile deţinute în Partidul Mişcarea Populară. Înaintea judecăţii divine, de care vom avea cu toţii parte, probabil într-o altă lume, mă las în seama înţelegerii şi, poate, a îngăduinţei voastre. Sunt doar un om care a greşit într-o etapă critică a vieţii sale iar acum m-a ajuns trecutul din urmă şi mă aflu din nou la momentul adevărului. Mă căiesc!", a conchis parlamentarul PMP.

Doru-Petrişor Coliu este vicepreşedinte al PMP şi preşedintele organizaţiei PMP Diaspora, iar la alegerile parlamentare de la sfârşitul anului 2016 acesta a obţinut un mandat de deputat.

S-ar zice că demisia omului este un gest onorabil, de apreciat. Remarcăm însă că deputatul PMP Diaspora se căiește nevoie mare demisionând din funcțiile deținute în partid și nicidecum din Parlament! Apreciem însă că scrisoarea lacrimogenă răspândită de Coliu pe Facebook a fost scrisă totuși de un știutor de carte, domnul Coliu fiind un agramat notoriu.