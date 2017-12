Un deputat USR, despre modificarea Legii 303/2004: E un produs la normă

09:07:59 / 01 Decembrie 2017

@ Cei doi golani cu exprimare de primitivi

Stai linistit, este un singur dobitoc, din fericire ... ceea ce, in aceasta zi festiva pentru Romania, imi da sperante ca, intr-o zi, vom avea o conducere corecta si normala in aceasta tara, conducere aflata in slujba oamenilor si nu deasupra lor ... ca vom avea o tara normala, cu scoli moderne si spitale performante, cu autostrazi si trenuri de viteza ... ca vom avea o tara in care munca este rasplatita si in care nimeni nu este mai presus de lege