După ce a făcut zdrenţe PD-L Constanţa, zilele trecute, la concurenţă cu înmormîntarea liderului grupărilor interlope din Craiova, doamna Elena Udrea şi-a făcut din nou apariţia în zonă. O minimă decenţă politică ar fi trebuit să o determine să stea în banca ei, ştiut fiind faptul că prezenţa sa are darul de a irita o anumită grupare din PD-L Constanţa. De altfel, la şcoala de vară a tineretului democrat-liberal de la Costineşti, blonda de la Cotroceni a avut parte de o primire mai puţin călduroasă, dacă nu chiar ostilă, din partea celor care o acuză în continuare că a pus organizaţia judeţeană pe butuci. Sigur, doamna Udrea ne-a obişnuit cu tupeul ei nemăsurat şi cu capacitatea sa inegalabilă de a brava, dar, în situaţia de faţă, alta ar fi trebuit să fie atitudinea celei care, în loc să înăbuşe un scandal, dimpotrivă, a turnat gaz pe foc! În plină tentativă de reconciliere, obiectiv pentru care se fac tot felul de compromisuri în cazul unor excluşi din partid, după cum am comentat în editorialul de ieri, Elena Udrea s-a grăbit să facă apologia măsurilor radicale! Cu alte cuvinte, apăsată de păcatele politichiei, a simţit nevoia să se justifice. După ce a dispărut subit de pe radarul zonal al partidului, timp în care alţii au fost însărcinaţi cu descîlcitul iţelor, blonda dă din nou lecţii, culmea, în cadrul organizat al unei şcoli politice, celor pe care aproape i-a desfiinţat în perspectiva alegerilor parlamentare. De altfel, chiar domnia sa recunoştea la Costineşti că PD-L Constanţa are toate şansele să facă figuraţie în toamnă. După ce a contribuit la ascuţirea luptei de clasă dintre PD-L şi PNL, după ce i-a învrăjbit cum se cuvine pe Băsescu şi Tăriceanu, asmuţindu-l pe preşedinte cu tot felul de bileţele roz, acum, iată, pune umărul serios la un dezastru anunţat în PD-L Constanţa! Reacţia tinerilor pedelişti care au contestat-o la Costineşti reprezintă un vot de blam pentru Elena Udrea. În fapt, este un răspuns dur al celor care, prin măsuri arbitrare, au fost excluşi din fruntea organizaţiei de tineret a PD-L Constanţa. Cum era de aşteptat, gestul domniei sale, unul necugetat, în opinia mea, nu a rămas fără urmări, cum s-ar putea întîmpla şi în alte filiale. Unii aşa-zişi lideri ai PD-L consideră că tinerii sînt obligaţi să înghită pe nemestecate indicaţiile venite de la veteranii de la centru şi să se manifeste ca o turmă disciplinată de oi, care trebuie să-i urmeze orbeşte! În acest context, vicepreşedintele Cezar Preda, care şi-a luat în serios rolul de lup moralist al partidului, declara că tinerii din PD-L Constanţa ar trebui să se plieze pe noua conducere. Recomandarea sună mai mult a avertisment şi face trimitere la ciocul mic. Reacţia gen “tata mare” de la Cotroceni a domnului Preda m-a determinat să-i dau dreptate Elenei Băsescu. Reamintesc că mezina familiei prezidenţiale a criticat la scenă deschisă atitudinea unor veterani ai partidului, obişnuiţi să dea ordine şi indicaţii celor mai tineri decît ei, ca şi cum aceştia ar fi nişte tîmpiţi! După ce şi-a recăpătat glasul, Elena Udrea ridică iarăşi tonul în PD-L Constanţa, cu toate că ar fi fost mai indicat să urmeze exemplul lui Ion Popescu, ieşit discret de pe prima bandă a partidului. Nu m-ar mira ca, în zilele care urmează, să aud că tinerii pedelişti au fost urecheaţi din nou de Elena Udrea, pe motiv că au protestat împotriva ei la Costineşti! La PD-L, în cazuri de acest gen, cînd refuzi să te faci preş înaintea şefului de la Bucureşti, eşti exclus din partid. Dacă nu credeţi, cereţi amănunte domnului Bobe şi organizaţiei. Ca un avion rămas fără pilot, PD-L Constanţa se îndreaptă triumfător cu botul în jos. Intuind finalul caracteristic oricărui dezastru de acest gen, cei care au produs marele deranj încearcă să se paraşuteze de acum cu tot felul de scuze şi acuze. La un punct anume, după alegerile din toamnă, se va trage linie şi se va face bilanţul. S-ar putea ca Elena Udrea să fie pusă în situaţia de a explica tinerilor cum poate fi făcută varză o organizaţie de partid reprezentativă… S-ar putea ca, într-un context anume, nici preşedintelui să nu-i fie prea bine. Nu a trimis el la înaintare doi candidaţi care au pierdut alegerile la locale? Dacă nu mă înşel, nu de aici a izbucnit întreg scandalul care a dezmembrat PD-L Constanţa?