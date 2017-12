Un dinozaur de 7 metri lungime, la Constanţa

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare (INCD) pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, în calitate de partener, a anunţat, ieri, sosirea, de la București, a lui Magyarosaurus dacus - o machetă de dinozaur de mare anvergură (7 m lungime și 3,5 m înălțime), realizată de sculptorul canadian Brian Cooley. Macheta a fost montată ieri la Constanţa, pe plaja din zona Hanul Piraţilor. Astăzi, începând cu ora 10.00, sauropodul mai poate fi admirat lângă „Mare Nigrum“, nava de cercetări marine a INCD GeoEcoMar, din Portul Constanța. Fondurile pentru întoarcerea acasă a lui Magyarosaurus dacus au fost donate în cadrul proiectului Kickstarter „A Transylvanian dinosaur needs a ride home” al sculptorului Brian Cooley, proiect sponsorizat de 134 de persoane din UE și SUA, inclusiv din România. Consultant științific pentru acest exponat a fost dr. Zoltan Csiki-Sava, de la Facultatea de Geologie a Universității din București (UB). Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Muzeul Dinozaurilor din Transilvania, realizat de Asociația GeoD pentru promovarea geodiversității, Asociația Geomedia și Cooley & Co. Ltd. din Canada, având ca parteneri Geoparcul Dinozaurilor „Țara Hațegului“ (administrat de UB), INCD GeoEcoMar și Societatea Geologică a României. Muzeul Dinozaurilor din Transilvania își propune interpretarea uneia dintre cele mai interesante faune de dinozauri din lume - fauna dinozaurilor pitici care au trăit în urmă cu 70 de milioane de ani în “Insula Hațeg” - și dezvoltarea unor programe educative legate de patrimoniul geologic.