Un dirijor robot vs un tenor celebru. A câştigat robotul

Vocea tenorului italian Andrea Bocelli se ridica până la cupola teatrului toscan din Pisa, dar toate privirile erau îndreptate către dirijorul de lângă el: un robot ce părea să aibă o înclinație pentru Verdi, potrivit Agerpres. Bagheta era mânuită de cele două brațe mecanice ale lui YuMi, robotul umanoid produs în Elveția de societatea ABB, care a fost vedeta închiderii primului festival internațional de robotică, marți seara, în orașul Pisa. La această gală, YuMi s-a aflat în fruntea Orchestrei Filarmonice a orașului italian Lucca, dirijând celebra arie ''La Donna e Mobile'' a operei „Rigoletto“ de Verdi, cântată de Andrea Bocelli, și interpretări din Puccini ale solistei Maria Luigia Borsi. Pentru a învăța cum să mânuiască bagheta, YuMi a fost instruit să imite gesturile șefului Orchestrei Filarmonice din Lucca, Andrea Colombini. "Învățarea a fost foarte dificilă", a fost nevoie de "17 ore de lucru" pentru YuMi pentru a ști cum să imite șase minute de dirijare muzicală.

Potrivit șefului de orchestră, YuMi este mult mai sofisticat decât Asimo, robotul creat de Honda care a condus Orchestra Simfonică din Detroit în 2008. "Este foarte flexibil" și are ''aceeași mobilitate ca mine", a estimat Colombini. Dar nu poate în niciun caz să înlocuiască sensibilitatea și emoția unui dirijor, pentru că un robot nu are suflet. Este doar un braț, nu are creier, nici inimă", a apreciat artistul. YuMi poate cu siguranță să dirijeze piese, dar nu știe să improvizeze sau să interacționeze cu muzicienii. "Nu este loc pentru improvizație, avem de-a face cu un robot", a remarcat violonistul Brad Repp, care a participat la concert. "Este distractiv... dar nu reprezintă viitorul", a conchis el.