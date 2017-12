Un drog exportat din China ar putea fi folosit ca armă chimică

Administraţia SUA și-a exprimat preocuparea în legătură cu un drog puternic, exportat din China, care ar putea fi utilizat ca armă chimică, a anunţat Departamentul de Stat, conform cotidianului ”The New York Times”. Ca reacţie la o investigaţie efectuată de agenţia The Associated Press, administraţia SUA a atras atenţia Chinei în legătură cu substanţa carfentanil, un opioid puternic care a provocat numeroase decese. ”Substanţe precum carfentanil ar putea fi folosite în doze letale ce le-ar face comparabile cu gazele neurotoxice, generând preocupări că ar putea fi utilizate ca arme chimice”, a declarat un oficial de la Departamentul de Stat american.

Oficiali americani au discutat subiectul cu reprezentanţi chinezi, cu ocazia summitului G20, desfăşurat în septembrie. O investigaţie efectuată de agenţia de ştiri AP a identificat 12 companii chineze dispuse să exporte carfentanil în SUA, Canada, Marea Britanie, Franţa, Germania, Belgia şi Australia, în doze care ar putea provoca moartea a milioane de oameni. Agenţia americană antidrog (DEA) a cerut Chinei să interzică vânzarea şi consumul de carfentanil, dar Beijingul nu s-a conformat deocamdată solicitării. În ultimele trei luni, în zona oraşului american Detroit s-au înregistrat 19 decese cauzate de consumul de carfentanil.