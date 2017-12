Nu e cinstit! Nu e fair-play pentru jocul democratic! Dar ce mai este cinstit în politica românească de azi, după opt ani de şmecherii şi tertipuri băsesciene?!

În clipa de faţă, în bătălia din ce în ce mai crâncenă pentru câştigarea referendumului de către una dintre tabere, Traian Băsescu beneficiază de un dublu lobby, pe lângă presiunile de la Bruxelles pe care deja le-a făcut preşedintele Comisiei Europene. În primul rând, aşa cum am mai spus-o, este vorba despre amestectul Parchetului, al DNA-ului şi al Serviciilor Speciale în politică, de partea preşedintelui suspendat, prin recentele puneri sub acuzaţie sau convocări de martori, cu scopul evident al influenţării opiniei publice şi verdictului final al Curţii Constituţionale. La asta, nu trebuie uitat, s-a adăugat, acum două zile, un gest fără precedent al CSM-ului, anume sesizarea „Inspecţiei Judiciare” cu privire la câteva aşa-zise afirmaţii ale unor lideri USL! Vă spun sincer că nici nu ştiu ce reprezintă acest organism, despre care am auzit foarte rar, şi nici nu mi-e clar ce gravitate poate avea o asemenea „sesizare”, însă bănuiesc că nu e de bine, ca să mă exprim oarecum sibilinic...

În fine, ieri, s-a petrecut încă o premieră! Preşedintele suspendat a fost vizitat în celebrul său garaj, sau în „ograda de campanie”, dacă vreţi, de adjunctul secretarului de stat american şi de un trimis special al preşedintelui Obama. Pe lângă faptul că avem de-a face cu o gafă diplomatică şi o ofensă constituţională, acest gest premeditat semnifică, în limbajul politic internaţional, că SUA îl preferă pe Traian Băsescu şi îl sprijină printr-un asemenea lobby. Oare ce interese ascunde „marele licurici” prin această atitudine?

Adevărul este că Victor Ponta şi Crin Antonescu nu mai au în spatele lor decât pe cei peste şapte milioane de români ce au spus „Da” la referendum. O fi prea „puţin” pentru Occident?...