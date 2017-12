Un DVD best of Michael Bolton, disponibil în magazine

Un DVD „best of” înregistrat de cîntăreţul Michael Bolton, care, pe 28 iunie, a concertat şi la Bucureşti, a fost lansat, recent, în magazinele româneşti. DVD-ul include interpretări live ale celor mai răsunătoare succese ale artistului – „Soul Provider\" (hitul care l-a transformat pe Bolton într-un superstar), „How Am I Supposed To Live Without You?\" şi „How Can We Be Lovers?\"

De-a lungul carierei sale, cîntăreţul şi compozitorul Michael Bolton a vîndut peste 52 de milioane de albume şi single-uri în toată lumea. Printre multe alte premii, a cîştigat două Grammy, la categoria „Best male vocalist\" şi şase American Music Awards. Compozitor prolific, Michael Bolton a scris cîntece pentru artişti-legendă, inclusiv pentru Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Kenny G, Cher, Peabo Bryson, Patti Labelle şi mulţi alţii. De asemenea, el a fost coautor a numeroase piese celebre, alături de Bob Dylan, Baby Face şi Diane Waren şi a cîntat împreună cu Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Renee Fleming, Patti Labelle, Ray Charles, Percy Sledge, Wynona Judd şi B.B. King.