Un elev acuză grav sistemul

Manifestul “generaţiei rataţilor” aşa cum au fost numiţi de opinia publică tinerii care au susţinut examenul de Bac anul acesta a devenit foarte popular pe internet. Autorul protestului vorbeşte în numele generaţiei pe care o reprezintă şi îi acuză pe cei care i-au crescut, pentru rezultatele dezastruoase de la examenul de maturitate. Totodată tânărul ameninţă: “vom pleca din ţară, şi atunci să rămâneţi voi să vă plângeţi de milă”. \"Ruşine pentru că aţi ajuns să daţi vina pe o generaţie crescută de voi, arătată cu degetul acum tot de voi! Ruşine sistemului care ne-a crescut! Ruşine modelelor care ne sunt promovate de mai bine de 20 de ani încoace! Ruşine nouă, vouă, profesorilor, elevilor, politicienilor, mass-mediei, ROMÂNIEI!\", se arată în scrisoare. De asemenea, protestul acuză corupţia din societatea românească, schimbările haotice din sistemul de învăţământ şi susţine că rezultatele examenului de Bacalaureat din acest an reprezintă o oglindă fidelă a realităţilor româneşti. Elevul supărat pe sistemul disfuncţional din România, concluzioanează “adevărul e că de 20 de ani ne aşteptăm să iasă nişte flori de nufăr în locuri în care nu am aruncat nici măcar seminţe de urzică”. Totodată este abordată situaţia rezultatelor din acest an de la titularizare şi problematica profesorilor care au terminat facultăţi la care examenele sunt în mare parte sub formă de grilă. Potrivit scrisorii elevului, schimbările dese din sistemul de învăţământ din ultimele două decenii, au condos la rezultatele de la examenul de Bacalaureat, tocmai de aceea ele nu ar trebui să şocheze pe nimeni.