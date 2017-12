Un elev constănţean a luat bronz la Olimpiada Internaţională de Chimie

Lotul olimpic de chimie a obţinut o medalie de aur, una de argint şi două de bronz la a 43-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Chimie „D. Mendeleev”. Concursul s-a desfăşurat în perioada 25 aprilie - 2 mai 2009, la Ashgabat, în Turkmenistan. Vlad Alexandru Puşcaşu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare a reuşit, ca şi anul trecut, să ia medalia de aur. Medalia de argint a fost cîştigată de Ioana Moga (clasa a XI-a/Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, Oradea), iar medaliile de bronz au fost adjudecate de Maria Sînziana Muraru (clasa a XII-a/Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti), respectiv Laurenţiu Mintici (clasa a XII-a/Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanţa). Laurenţiu nu se află la prima medalie, el avînd deja un palmares impresionant. Drumul său către succes a început o dată cu descoperirea chimiei. Tînărul a cochetat puţin şi cu biologia, însă chimia a rămas „prima dragoste”. Drept dovadă, Laurenţiu a ajuns la cea mai mare performanţă, rezultatele sale deosebite promovîndu-l deja la Facultatea de Medicină din Bucureşti. „Este ce mi-am dorit. Este adevărat că m-am gîndit mai întîi să devin profesor sau medic veterinar, dar am cîntărit mai bine situaţia şi am ales să devin medic pur şi simplu”, spune băiatul. În clasa a VIII-a, a reuşit să cîştige prima menţiune specială, în clasa a IX-a, la faza naţională, premiul al doilea, în clasa a X-a, premiul al treilea şi premiul pentru cea mai bună lucrare teoretică, în clasa a XI-a, menţiune şi premiul doi la chimie organică, premiul I la proba teoretică şi premiul II la proba de laborator, iar în clasa a XII-a, cel mai important premiu de pînă acum, bronz la Olimpiada Internaţională „D. Mendeleev”, o competiţie cu pretenţii foarte mari. „Această Olimpiadă este, din punctul meu de vedere, ca şi profesor, una extrem de grea. Elevii trebuie să dea ce este mai bun din ei, mai ales că atît probele practice, cît şi teoreticele au un grad de dificultate extrem de ridicat, se depăşeşte cu mult ceea ce facem noi la liceu”, a explicat profesoara şi diriginta care i-a fost şi îi este alături lui Laurenţiu, Diana Petcu. „Sînt situaţii din viaţa de zi cu zi. De exemplu, am avut un fel de analiză a laptelui din China, după scandalul mult mediatizat, cum că acesta ar avea unele substanţe improprii consumului uman”, spune elevul, care a reuşit să obţină rezultate deosebite, chiar dacă a fost nevoit să citească subiectele în limba engleză, şi toate extrem de stufoase, cîte 15 probleme pe cîte cinci secţiuni. Pentru a reuşi o asemenea performanţă, tînărul a spus că a muncit foarte mult, chiar şi pînă la şase-şapte ore pe zi, însă crede că se putea şi mai mult. Un ajutor important a venit şi din partea conducerii şcolii, a elevilor şi, bineînţeles, a familiei. „Laurenţiu a demonstrat de la bun început că are o capacitate deosebită, că are înclinaţii certe, că prinde fenomenul în profunzime. Rezolvările lui erau impecabile”, spune profesorul. Chiar dacă tînărul are perspective deosebite, el nu se gîndeşte să părăsească ţara. „Nu ar fi corect să plec în afară. Am ajuns ce sînt aici, nu în afară. Deci, trebuie să rămîn aici. Poate că pentru o pregătire de un an, doi, am să plec, dar nu mai mult. Sînt convins că şi aici am să fiu apreciat”, spune olimpicul. Competiţia din acest an a reunit 87 de elevi din 13 ţări. Concursul a constat în trei probe a cîte 5 ore, două probe teoretice şi o probă practică.