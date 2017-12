Un elev din Constanța, eliminat din Bacalaureat pentru tentativă de fraudă

Cea de-a doua probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat - la Matematică sau Istorie - este considerată de absolvenții claselor a XII-a cea mai dificilă probă a examenului și, în ultimii ani, tinerii au încercat să o fenteze, fiind eliminați pentru fraudă și tentativă de fraudă. Un tânăr care susținea proba la Matematică la centrul de examen Colegiul Tehnic Energetic din Constanța nu a rezistat tentației de a copia și a fost prins în sala de examen cu telefonul mobil asupra sa. Elevul a fost eliminat din examen și a pierdut posibilitatea de a mai participa la Bacalaureat în următoarele două sesiuni. La proba de miercuri, 6 iulie, au fost prezenți 4.291 de absolvenți din județ, alți 262 fiind absenți. Așa cum observam de la prima probă scrisă, și de această dată, elevii au considerat că subiectele pe care le-au primit la Matematică și Istorie au fost foarte ușoare, așa că se așteaptă la note mari. Spre exemplu, la Centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Ovidius”, părinții și prietenii absolvenților de liceu au așteptat cu emoție o veste de la primii elevi ieșiți din examen. ”Am mari emoții pentru fată. Dă examenul la Matematică și am visat că le va cădea un subiect ușor. Acum aștept să văd cum i s-au părut și mă rog să se poată concentra să rezolve toate exercițiile. Sperăm să ia o notă mare, pentru că își dorește să dea la facultate la București”, a povestit mama unei tinere. Cei mai mulți elevi care au ieșit din examen s-au arătat foarte fericiți de subiectele pe care le-au avut de rezolvat, cele mai multe fiind similare cu exercițiile primite la simulare. ”Nu a fost foarte greu, exercițiile au fost similare cu cele de la simulare. După examenul la Română, când s-a întâmplat același lucru, ne așteptam la același subiect ca la simulare. Am dat examenul la Istorie și la subiectul III am avut despre constituția de la 1948 și cea de la 1965, din perioada comunistă. La subiectul I au fost 5 cerințe pe baza unui text, apoi am avut de scris despre o acțiune militară din secolul XIX. Nu a fost foarte greu, sper să iau o notă bună”, a povestit Elena. Elevii de la profilul Matematică - Informatică s-au bucurat la ieșirea din examen și au spus de asemenea că au avut subiecte foarte ușoare. ”Un singur exercițiu de la subiectul III a fost puțin mai dificil, dar în rest toate au fost ușoare. Am făcut meditații și sper să iau peste 9,50 la Matematică”, a spus George, un elev al Liceului Teoretic ”Ovidius”.

CE URMEAZĂ? Vineri, 8 iulie, absolvenții claselor a XII-a susțin ultima probă scrisă din cadrul Bacalaureatului, respectiv proba la alegere a profilului și specializării, când vor arăta că stăpânesc cunoștințe la una dintre disciplinele biologie, chimie, fizică, economie, filosofie, geografie, informatică, logică şi argumentare, sociologie şi psihologie. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie (până la ora 16.00). În aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16.00 - 20.00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.