Un elicopter bulgar ce participa la exercițiile Black Sea 2017 a căzut în mare

08:45:32 / 10 Iunie 2017

Update

"în timp ce al treilea, comandantul Ghiorghi Anastasov, a fost grav rănit și este în stare critică" Comandantul elicopterului a decedat, D-zeu sa-l odihneasca! Elicopterul a intrat in coliziune cu fregata BGS-41 Drazki in timpul manevrelor de aterizare, ulterior s-a prabusit in mare.