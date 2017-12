Un elicopter care transporta refugiaţi irakieni s-a prăbuşit

Un elicopter care transporta refugiaţi irakieni şi jurnalişti s-a prăbuşit astăzi, în nordul Irakului, provocând moartea pilotului şi rănirea mai multor pasageri, potrivit ziarului The New York Times. În elicopter se afla şi corespondentul cotidianului The New York Times, Alissa J. Rubin, în vârstă de 56 de ani, care a fost rănită. Fotoreporterul Adam Ferguson, în vârstă de 35 de ani, nu a fost rănit în incident. Elicopterul, care preluase membri ai comunităţii creştine yazidi, s-a prăbuşit imediat după decolare, în zona Muntelui Sinjar, în nordul Irakului.