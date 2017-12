Un erou are nevoie de ajutorul nostru

Şeful unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ are nevoie urgentă de sânge după ce, în urmă cu aproape trei luni, a descoperit că suferă de o afecţiune foarte gravă la plămâni. „Plt. adj. şef David Marian este internat în Clinica de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Pompierul are nevoie urgentă de sânge din grupa 01, motiv pentru care facem un apel la solidaritate. Toţi cei care doresc să-l ajute pot dona sânge pentru David Marian la Centrul de Transfuzii Sanguine Constanţa, iar dacă grupa de sânge diferă trebuie făcută precizare că se donează sânge în compensare pentru grupa 01“, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU „Dobrogea“, plt. Paula Anghel. David Marian are 45 ani şi este pompier de 22 ani. El activează în cadrul echipajului pentru descarcerare de 12 ani, iar de cinci ani este comandantul unui echipaj. „Practic şi-a dedicat existenţa protejării semenilor săi şi, ani de zile, a scos din ghearele morţii sute de oameni, fără să ceară nimic. Însă viaţa cere viaţă în schimb, iar acum, este pe cale să cadă el însuşi pradă inamicului perfid pe care l-a învins de atâtea ori. În numele pompierilor constănţeni, le mulţumesc anticipat celor care îl vor ajuta pe colegul nostru în acest moment de grea cumpănă“, a adăugat plt. Paula Anghel.

AJUTOR Primi care au răspuns la apelul de ajutor au fost colegii de muncă ai pompierului şi angajaţi din alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne din Constanţa. „Au fost deja o parte dintre noi să doneze sânge şi urmează să meargă şi alţi colegi de la alte inspectorate, din poliţie şi jandarmerie. David Marian are o tumoră pulmonară. A suferit o intervenţie chirurgicală la Bucureşti, iar în prezent este sub tratament chimioterapeutic. În urma acestui tratament hemoglobina scade şi este nevoie de sânge. David are sute sau chiar mii de intervenţii şi a salvat sute de oameni. Acum suntem noi în postura să îi salvăm viaţa“, a declarat plt. Dan Bălan, şef echipaj descarcerare ISU „Dobrogea“.