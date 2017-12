"Un examen de 6 DAN poate să dureze şapte ore!"

O altă personalitate din lumea artelor marţiale prezentă la sfîrşitul săptămînii trecute la Constanţa, cu ocazia Festivalului "Arte Marţiale fără frontiere Long-Ho", organizat de clubul constănţean Long-Ho (stil Qwan-Ki-Do) şi firma "Ovidius Protguard", cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Constanţa, a fost ungurul Joszef Borza, shihan în Kyokushin Karate, avînd centură neagră 6 DAN. Borza a început să practice artele marţiale cu shihan Kalman Furko (8 DAN). Examenul de centură neagră 1 DAN (shodan) l-a susţinut în 1983, cu însuşi sosai Masutatsu Oyama (10 DAN), fondatorul acestui stil! Este multiplu campion naţional şi internaţional, cîştigător al Cupei Mondiale de kick-boxing şi participant la mai multe concursuri de taekwondo, shotokan şi K1. Este antrenor al selecţionatei Ungariei, arbitru internaţional de Kyokushin şi preşedinte al Uniunii Europene de Kyokushin.

Un vechi prieten al României

"Sînt 20 de ani de cînd am venit prima oară în România. Pe atunci, în ţările comuniste nu era permisă practicarea artelor marţiale, dar ne camuflam sub alte discipline, cum ar fi judo. Era foarte greu pe atunci, dar acum totul s-a schimbat, am ieşit şi noi la "suprafaţă", cum se spune. Mi-a plăcut întotdeauna să lucrez cu românii pentru că sînt foarte bine organizaţi şi sportivi valoroşi. Am venit în România de multe ori, nici nu mai ştiu numărul vizitelor. Am fost aici pentru stagii de pregătire, pentru acordarea de centuri (pînă la cea maro) sau pentru festivaluri de genul acestuia de la Constanţa. După 1989, cînd artele marţiale au intrat în legalitate, mulţi practicanţi români au venit ei în Ungaria pentru acordarea de centuri negre sau DANI, astfel încît colaborarea a continuat sub cele mai bune auspicii", spune Joszef Borza.

În Kyokushin trebuie să lucrezi tot timpul

"Problema se pune după ce obţii centura, ce antrenamente faci pentru a-ţi păstra forma fizică şi tehnica. Din păcate, unii, după ce au obţinut o centură colorată, o lasă mai moale cu pregătirea, se îngraşă, pierd din calităţile tehnice, lucru care nu mi se pare normal", spune Borza. "Mă bucur că în Kyokushin este foarte greu să obţii grade... Eu am susţinut examenul de 6 DAN în 2005 şi m-am pregătit intens pentru acest examen mai bine de un an! În Kyokushin, ca să primeşti DANI de la patru în sus trebuie să fii propus de minimum cinci ţări şi de cel puţin 15 cluburi din ţara ta. Trebuie să fii arbitru internaţional, în ţara ta trebuie să deţii o poziţie de conducere în cadrul federaţiei, să vorbeşti limba engleză, iar toate astea numai ca să ajungi să fii prezent la examen! La examen, testarea forţei fizice este principalul element. Numai partea de condiţie fizică durează o oră şi jumătate! Începi cu ridicarea de haltere, apoi urmează 100 de flotări, 100 de genuflexiuni şi alte exerciţii fizice. După aceea vine partea de kata (n. r. - exerciţiu de luptă cu un adversar imaginar), trebuie să cunoşti şi să execuţi cam 50-60 de kata. Apoi urmează partea de kumite (lupta cu adversari de diverse valori), care cu cît înaintezi în vîrstă devine din ce în ce mai grea... Între 5 şi 7 ore poate să dureze un examen de asemenea grad! Nu ţi se spune pe loc dacă ai reuşit sau nu; juriul se retrage şi se gîndeşte cîteva zile dacă meriţi sau nu să promovezi... Există şi cazuri cînd se acordă grad onorific, pentru întreaga ta activitate în domeniul artelor marţiale, însă aceste grade nu sînt la fel de apreciate precum cele obţinute pe tatami. Este un lucru bun pentru tinerii practicanţi de Kyokushin, ca ei să vadă că şi cei mai în vîrstă trebuie să obţină gradele cu multă muncă!", a adăugat Borza.

Pregătire exemplară, pentru 6 DAN

Borza a explicat şi cam cîţi adversari trebuie să înfrunţi în partea de kumite, mai ales că pe măsură ce creşte valoarea centurilor, creşte şi numărul de adversari cu care trebuie să lupţi cîte două minute... Adică termini cu unul şi te aşteaptă altul odihnit! "Da, este bună întrebarea, mai ales că pe măsură ce oboseşti vine tineretul peste tine şi încearcă să te doboare! Pentru centura neagră cu 1 DAN ai 30 de adversari, pentru 2 DAN 40 de luptători, iar de la 3 DAN în sus 50 de luptători. Peste 3 rămîn 50 de adversari, însă centurile lor devin din ce în ce mai colorate, adică şi valoarea adversarilor creşte din ce în ce mai mult. Pentru a promova examenul, trebuie să cîştigi cel puţin 40% din lupte, 40% să le termini la egalitate şi maximum 20% poţi să pierzi! La 6 DAN, numai centuri colorate, adică negru, maro, verde, albastru! Pentru un asemenea examen nu te pregăteşti o zi sau o săptămînă sau o lună. Ai nevoie de cel puţin un an de pregătire şi de o viaţă sportivă exemplară!", a încheiat Joszef Borza.