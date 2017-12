La ora cînd scriu acest editorial centrele de votare încă nu s-au închis, aşa că nu cunosc niciun exit poll. Voi comenta abia marţi primele rezultate parţiale ale alegerilor parlamentare. Deocamdată putem vorbi despre felul în care s-a desfăşurat campania şi despre dubla confruntare televizată între cei trei potenţiali candidaţi la fotoliul de prim ministru.

Am fost confruntaţi cu una dintre cele mai agitate campanii electorale, dacă nu o punem la socoteală pe cea din 1990. Atunci, măcar, aveam scuza lipsei de experienţă democratică. De data asta nu ne mai poate scuza nimic! Cel puţin din acest punct de vedere, votul uninominal este un experiment eşuat… Sper să nu fim dezamăgiţi şi de configuraţia parlamentului, pe care vom avea suficient timp să o analizăm, de mîine încolo. Am crezut că uninominalul va atrage după sine campanii individuale mai personalizate şi, implicit, mai civilizate. Da de unde! Cu rare excepţii, campania de 30 de zile a semănat, mai ales spre final, cu bîlciul năbădăilor politice… Este inadmisibil ca, după 18 ani de democraţie, să ai de-a face cu peste 100 de incidente violente! Dezbaterile pe idei şi programe au lipsit din majoritatea colegiilor. Chiar dacă m-am aşteptat şi eu, ca şi mulţi alţi gazetari, la veritabile show-uri electorale, asupra cărora am avertizat cititorii, nimeni nu a crezut că tentativele de cumpărare a votului vor fi atît de evidente. Nu vă mai dau exemple, pentru că le-aţi văzut, probabil, la televizor! Aşadar, putem spune că - repet, cu rare şi fericite excepţii - vulgaritatea politică şi grosolănia electorală au scufundat votul uninominal, deocamdată numai din punctul de vedere al campaniei, în aceeaşi mlaştină a balcanismului ce caracterizează viaţa noastră la Porţile Orientului…

Cît priveşte confruntarea televizată dintre Geoană, Stolojan şi Tăriceanu, ea a fost realmente interesantă şi instructivă, salvînd puţin nivelul intelectual al acestei jalnice campanii! Personal, am fost sincer impresionat de prestaţia lui Mircea Geoană. În cazul său, experienţa de diplomat de carieră şi-a spus cuvîntul în chip decisiv. Politicianul social-democrat a fost dezinvolt, coerent, dar şi punctual, surclasîndu-şi de departe adversarii politici. Indiferent care ar fi rezultatul exit poll-ului, pe care voi îl cunoaşteţi în clipa în care citiţi aceste rînduri, din punctul meu de vedere, liderul PSD a cîştigat detaşat confruntarea televizată, în ambele ediţii! Stolojan a încercat să dea o palidă replică, dar vorbea de parcă avea nisip în gură şi îşi ronţăia ideile, iar Tăriceanu m-a dezamăgit cel mai tare, fiindcă a fost mult mai crispat decît îl ştiam din alte apariţii publice. Doar schimbul de priviri cu soţia sa şi scena invitaţiei la dans mi-au plăcut, numai că un guvern nu poate fi condus aşa cum îţi conduci nevasta pe ritmul unui tangou…

În continuare, rămîne să vedem ce sfori va încerca să tragă „dirijorul” orchestrei, după aflarea rezultatului final al alegerilor, ca să ştim pe ce picior vom dansa în următorii patru ani!