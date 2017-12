Un film cu Anamaria Marinca, în competiţie la Festivalul de la Sundance

Pelicula „Five Minutes to Heaven\", cu Anamaria Marinca şi Liam Neeson, a fost selecţionată într-una din secţiunile competitive ale celei de-a 25-a ediţii a Festivalului de Film de la Sundance, cel mai important eveniment de gen din SUA pentru producţii ce nu sînt făcute la Hollywood. Filmul „Five Minutes to Heaven\", o producţie Marea Britanie, în regia lui Oliver Hirschbiegel, cu Anamaria Marinca, Liam Neeson şi James Nesbitt, va fi proiectat în premieră mondială în secţiunea competitivă World Cinema, la categoria ficţiune. Filmul prezintă povestea a doi bărbaţi originari din acelaşi oraş irlandez, aflaţi în conflict din cauza unor chestiuni politice.

Organizat de institutul cultural fondat de actorul şi regizorul Robert Redford în 1981, acest festival al filmelor independente care nu sînt realizate la Hollywood a devenit un punct fierbinte al cinematografiei internaţionale şi, în mod ironic, un loc în care Hollywood-ul vine să-şi „facă piaţa”. Directorul festivalului, Geoffrey Gilmore, a declarat că pentru eveniment au fost alese 188 de producţii cinematografice, din genuri, culturi şi stiluri diferite.

Festivalul va fi deschis de filmul „Mary and Max\", care prezintă povestea prieteniei dintre un bătrîn din Statele Unite şi o tînără din Australia. „Este un film emblematic în ceea ce priveşte întrepătrunderea genurilor şi interconexiunile globale\", a spus Gilmore.

Printre cele 16 filme selecţionate în competiţia oficială, care include doar producţii din SUA, se numără şi „Push\", de Lee Daniels, despre o fată din Harlem care încearcă să depăşească multe obstacole pentru a se descoperi pe sine, „Humpday\". În competiţia de documentare americane au fost selecţionate, de asemenea, 16 producţii.

La secţiunea World Cinema, la categoria lungmetraj ficţiune, filmul în care joacă Anamaria Marinca intră în competiţie cu „Before Tomorrow\" (Canada), de Madeline Piujuq şi Marie-Helene Cousineau, „Bronson\" (Marea Britanie), de Nicolas Winding Refn, „Carmo, Hit the Road\" (Spania), de Murilo Pasta, „The Clone Returns\" (Japonia), de Kanji Nakajima, „Dada’s Dance\" (China), de Zhang Yuan, „An Education\" (Marea Britanie), de Lone Scherfig, „A French Gigolo\" (Franţa), de Josiane Balasko, „Heart of Time\" (Mexic), de Alberto Cortes, „Louise-Michel\" (Franţa), de Benoit Delepine şi Gustave Kervern, „Lulu and Jim\" (Germania), de Oskar Roehler, „The Maid\" (Chile), de Sebastian Silva, „One Day in a Life\" (Italia), de Stefano Tummolini, „Unmade Beds\" (U.K.), de Alexis Dos Santos, „Victoria Day\" (Canada), de David Bezmozgis şi „Zion and His Brother\" (Franţa-Israel), de Eran Merav. La secţiunea World Cinema, la categoria documentar au fost nominalizate producţii Afganistan-Marea Britanie, Statele Unite, Franţa-SUA, Austria-China-Africa de Sud-Spania-Elveţia-SUA, Canada, Coreea de Sud, Suedia, Kurdistan-SUA, Marea Britanie şi Italia.

Festivalul de la Sundance, care debutează pe 15 ianuarie şi durează 10 zile, va prezenta un total de 118 lungmetraje, inclusiv 91 de premiere mondiale, din 21 de ţări.