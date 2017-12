Un film de Ridley Scott deschide Festivalul de la Cannes

Lungmetrajul “Robin Hood”, regizat de Ridley Scott şi avându-i în rolurile principale pe Russell Crowe şi Cate Blanchett, a fost selecţionat pentru a deschide Festivalul de Film de la Cannes din acest an. Filmul lui Ridley Scott va fi proiectat în afara competiţiei, pe 12 mai, ziua de inaugurare a festivalului. Scenariul acestui lungmetraj produs de Universal Pictures a fost scris Brian Helgeland, cunoscut pentru scenariile filmelor “L.A. Confidential” şi “Mystic River / Misterele Fluviului” şi prezintă felul în care s-a născut legenda lui Robin Hood. Filmul “Robin Hood”, în care mai joacă Max Von Sydow, Lea Seydoux şi William Hurt, va fi lansat în cinematografele din Franţa în aceeaşi zi în care va rula la Cannes, iar lansarea în celelalte ţări, inclusiv în România, este programată pentru 14 mai. Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 12 - 23 mai, regizorul american Tim Burton urmând să fie preşedintele juriului competiţiei oficiale.

Ridley Scott este o figură obişnuită la Cannes, fiind prezent pe Riviera franceză în 1977, cu filmul său de debut, “The Duellists / Dueliştii” şi în 1991, cu “Thelma & Louise / Thelma şi Louise”. Regizorul britanic a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, pentru filmele “Thelma & Louise / Thelma şi Louise” în 1991), “Gladiator / Gladiatorul” în 2000 şi “Black Hawk Down / Elicopter la pământ!” în 2001. A câştigat numeroase premii Globul de Aur, Emmy şi BAFTA şi este renumit pentru stilul său cu un puternic impact vizual şi pentru obsesia lui pentru detalii. Printre filmele de succes pe care le-a regizat se numără “Alien” în 1979, “Blade Runner / Vânătorul de recompense” în 1982, “Kingdom of Heaven / Regatul cerului” în 2005, “American Gangster / Gangster american” în 2007 şi “Body of Lies / Un ghem de minciuni” în 2008.