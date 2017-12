Un film despre ultimele zile din viaţa lui Michael Jackson

AEG Live, compania organizatoare a concertelor pe care Michael Jackson ar fi trebuit să le susţină la Londra, din iulie, negociază cu cîteva studiouri de la Hollywood pentru a realiza un documentar despre ultimele zile din viaţa regelui muzicii pop, potrivit ”Wall Street Journal”. Compania AEG Live speră să recupereze astfel o parte din cele 30 de milioane de dolari pe care le-a cheltuit cu pregătirile pentru cele 50 de concerte pe care Michael Jackson ar fi trebuit să le susţină la O2 Arena din Londra, din 13 iulie. În articolul postat pe site-ul oficial al publicaţiei ”Wall Street Journal” se indică faptul că o înţelegere între AEG Live şi un mare producător de la Hollywood va fi încheiată, probabil, la începutul acestei săptămîni.

La rîndul ei, compania Sony, care deţine drepturile asupra muzicii lui Michael Jackson, va realiza un film documentar despre regele muzicii pop, folosind 80 de ore de imagini de la repetiţiile megastarului pentru seria de concerte pe care trebuia să le susţină la Londra. Chiar dacă deţine drepturile pentru muzica lui Michael Jackson, Sony va trebui să plătească aproximativ 50 de milioane de dolari pentru a putea folosi imaginile cu pricina, care sînt deţinute de compania AEG Entertainment, promoterul seriei de concerte de la Londra. Filmul, care ar putea fi lansat în toamna acestui an, va include şi cîteva videoclipuri filmate special pentru a fi folosite în cadrul turneului londonez This Is It, printre care şi o versiune inedită a ”Thriller”, care urma să fie proiectată în versiune 3D la concerte. Reizorul Kenny Ortega, care s-a ocupat de organizarea concertelor de revenire şi de filmarea repetiţiilor, este cel care va regiza documentarul produs de Sony Pictures.

Michael Jackson a decedat pe 25 iunie, la vîrsta de 50 de ani, în urma unui stop cardiac. Cauzele morţii starului american ar putea fi asociate cu dependenţa acestuia de medicamente calmante şi antidepresive, potrivit poliţiei din Los Angeles, care se ocupă de anchetă. Deocamdată, medicii care i-au administrat tot felul de tranchilizante deosebit de puternice au scăpat de acuzaţia de crimă, aceştia putînd fi acuzaţi de omucidere involuntată. Înmormîntarea celebrului cîntăreţ a fost amînată pînă la aflarea rezultatelor testelor toxicologice efectuate pentru a stabili cauzele decesului artistului.