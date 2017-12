Un film despre viaţa lui Oprah Winfrey

Un lungmetraj despre viaţa celebrei realizatoare de televiziune Oprah Winfrey va fi produs în studiourile de la Hollywood, pe baza unui roman biografic controversat, scris de Kitty Kelly. Cineastul Larry A. Thompson a anunţat, luni, că a achiziţionat drepturile de ecranizare a controversatei cărţi ”Oprah: A Biography”, scrisă de Kitty Kelly. Cineastul american a declarat cu această ocazie că alegerea actriţei potrivite pentru a o interpreta pe Oprah Winfrey reprezintă o mare provocare. ”Fascinanta ei călătorie dintr-o zonă rurală din Mississippi şi până pe scena internaţională este pavată cu adevăruri simple şi cu personalităţi complicate. Alegerea unei actriţe potrivite pentru a o interpreta pe Oprah Winfrey va fi o mare provocare. Intenţionăm să organizăm o serie de audiţii la care să participe atât actriţe cunoscute, cât şi necunoscute”, a declarat Larry A. Thompson.

Potrivit presei americane, acest proiect cinematografic, care va fi lansat în 2011, nu va primit cu entuziasm de celebra realizatoare de televiziune. La începutul acestui an, Oprah Winfrey a criticat, în termeni duri, volumul biografic al autoarei Kitty Kelly, calificându-l drept ”o aşa-zisă biografie”. În acest volum se afirmă că Oprah Winfrey ar fi consumat droguri în tinereţe şi ar fi ”cosmetizat” o serie de informaţii despre mediul în care a copilărit, marcat de sărăcie. Populara realizatoare şi prezentatoare de televiziune va pune capăt emisiunii care a făcut-o celebră, The Oprah Winfrey Show, în 2011, după 25 de ani de difuzare şi intenţionează să lanseze propriul post de televiziune. The Oprah Winfrey Show, liderul de audienţă pe segmentul talk show-urilor diurne din Statele Unite, este difuzat din Chicago, de postul ABC, pe întreg teritoriul american şi în peste 140 de ţări. Această emisiune a făcut-o celebră pe Oprah Winfrey şi a ajutat-o să strângă o avere estimată de revista ”Forbes” la 2,3 miliarde de dolari.