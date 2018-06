Un film dublu premiat la Berlinale 2018, vine la Constanța. Despre ce este vorba

Serghei Dovlatov este socotit unul dintre cei mai originali şi mai inteligenţi scriitori ruşi. De la vârsta de 8 ani și-a dorit să fie scriitor. Realitatea socială și politică a anilor ’70 nu i-a permis asta. Cei din jur l-au sfătuit să scrie despre altceva sau să renunțe la scriitură. În ciuda tuturor acestor lucruri, a ales să nu cedeze presiunilor și să-și urmeze calea.

„Dovlatov“, filmul premiat cu două trofee la Berlin anul acesta: Ursul de argint pentru contribuție artistică și Premiul Berliner Morgenpost Reader’s Jury se lansează în cinematografele din România pe 15 iunie. Filmul va rula și la Constanța, la Cinema Cityplex în Tomis Mall, după următorul program: vineri, 15 iunie și de marți, 19 iunie până joi, 21 iunie: 21:15, sâmbătă, 16 iunie și duminică, 17 iunie: 17:30.

„Dovlatov“ este cel mai nou film al lui Alexey German Jr. (Ursul de Argint pentru „Under Electric Clouds͟”, Leul de Argint pentru „Paper Soldier͟), care pentru prima dată își îndreaptă camera de filmat asupra orașului său natal, Leningrad (Sankt Petersburg), pentru a ilustra viețile tinerilor scriitori sovietici Serghei Dovlatov și Iosif Brodski și a altor artiști reprimați în anii ’70. „Dovlatov͟“ urmărește șase zile din viața renumitului scriitor, Serghei Dovlatov, a cărui viziune satirică depășea constrângerile Rusiei Sovietice din anii ’70. Împreună cu poetul și prietenul său, Iosif Brodski, Dovlatov a luptat pentru menținerea talentului și integrității sale, fiind martor în același timp la suprimarea celorlați colegi de breaslă de către un sistem puternic, de neclintit, de care nu vor scăpa ulterior odată decât cu emigrarea în Occident.

„Nu am vrut să idealizăm, dar nici să scoatem la iveală fapte compromițătoare. Ne-am dorit ca Dovlatov să apară ca orice ființă normală, nu ca o marionetă, filmul fiind inspirat din proza și cuvintele sale. Am încercat să redăm un episod succint din viața lui Dovlatov în care au loc evenimente legate de căsătoria sa, de membrii familiei, de încercările sale de a fi publicat“, spune Alexey German Jr. despre filmul ce recreează atmosfera epocii în care au trăit Serghei Dovlatov și Iosif Brodski. Pentru a recrea anii ’70 și a-i ilustra păstrând autenticul vremii, producătorii au ales să lucreze cu directorul de imagine Lukasz Zal, responsabil pentru imaginea filmelor Ida sau Loving Vincent.

Pentru casting, cea mai mare provocare a fost că Dovlatov era la fel de frumos „ca un movie star“, dar, în același timp, adăpostea o lume interioară extrem de complexă. Datorită originilor sale evreiești și armene, Dovlatov s-a remarcat printr-o înfățișare aparte. Găsirea unui actor care să corespundă tuturor criteriilor s-a dovedit a fi foarte dificilă, iar descoperirea actorului sârb Milan Marić s-a dovedit a fi cea mai bună alegere. Milan Marić lucrat până acum cu regizori inovatori, jucând în piese de teatru cu tematici politice, cea mai cunoscută fiind Zoran Đinđić de Oliver Frljić, despre pro-europarlamentarul sârb asasinat în 2003 de către membri militari de extremă-dreapta. Milan a jucat în mai multe scurtmetraje de succes și a avut roluri secundare în câteva filme sârbești. „Dovlatov“ este primul său film internațional și primul rol principal.

Alexei German Jr. s-a făcut remarcat ca cineast în scurt timp, devenind unul dintre cei mai cunoscuți regizori ruși la momentul actual. Filmul său de debut, The Last Train, a câștigat o mențiune specială Luigi De Laurentiis la Festivalul de Film de la Veneția din 2003. Cel de-al doilea lungmetraj al său, Garpastum a avut premiera mondială în competiția de la Veneția în 2005. Paper Soldiers a fost, de asemenea, selecționat în competiția de la Veneția, unde a câștigat Leul de Argint și premiul Osella pentru Cea mai bună imagine. Foarte apreciat de multe alte festivaluri internaționale, filmul a fost una dintre cele mai de succes producții din Rusia în 2008. Under Electric Clouds a fost în competiție la Berlin în 2015, unde a câștigat Ursul de Argint pentru o Contribuție Artistică.