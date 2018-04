Un film lansat recent doboară recordurile Twitter. Vezi de ce!

11:46:57 / 23 Martie 2018

CONSTATARE !

Filmele pentru copii și pentru adulți, care promovează : crimele, răzbunarea, ura, războiul, răutatea trebuiesc interzise cu desăvârșire, nu trebuiesc promovate, trebuiesc eliminate din grilele televiziunilor din România. Filmele erotice, filmele cu teme, care promovează desfrâul, iubirea extraconjugală, desenele animate pentru copii și pentru adulți care promovează revolta, trebuiesc scoase din grila de programe a televiziunilor românești. Pentru că toate aceste filme, au dezvoltat în mintea copiilor și adulților numai revoltă, dorința de răzbunare, de crime, ură și răutate, așa se explică starea în care se află societatea românească actuală, pentru că în cele trei decenii de la 1989, s-a promovat numai : răul, răutatea, crima, jaful, dezmățul, desfrâul, ura, disprețul, discreditarea, hoția hoților, adică tot ce este rău, despre bine și despre exemplele morale nu se vorbește, cu mici excepții pe ici pe colo, s-a ajuns, ca oamenii să se mire, dacă o familie a atins frumoasa vârstă împreună, ca exemplu, 10 ani, 15 ani, 20 ani de la cununia civilă și religioasă, cum, atâțea ani, și asta pentru că cei care au fost interesați în a distruge familia și echilibrul familiei au lucrat cu multă migală la distrugerea funcției familiei prin filme și emisiuni : pornografice, sex, discreditarea termenului de soț și soție și rolul familiei în societate, prezentarea și promovarea desfrâului ca fiind ceva normal și firesc în viața oamenilor, s-a promovat și prezentat violul copiilor / femeilor și violența în familie și în afara familiei, fapt care a determinat oamenii să facă ceia ce au văzut și auzit la televizor, în mass-media în general și în felul acesta, românii s-au schimbat / s-au transformat în mașini de punere în aplicare a tot ce li s-a prezentat în mass-media, mare păcat au făcut cei care au servit ce li s-a oferit, adică "hapul" răutății, și din oameni încreștinati, am ajuns, ca să ne asemănăm cu animalele / dobitoacele, am ajuns ca să fim hrană lui sarsailă și totodată am ajuns să râdă sărsăilă de noi, oamenii, peste tot spunem că suntem creștini, oameni ai lui Dumnezeu, dar facem absolut tot ce ne îndeamnă sărsăilă !?!