Un fost donator pentru campaniile lui Obama şi Clinton, condamnat la 24 de ani de închisoare

Un fost donator important al canmpaniei democraţilor pentru alegerile prezidenţiale, om de afaceri de origine chineză, Norman Hsu, a fost condamnat, marţi, la 24 de ani de închisoare, pentru fraudă. Hsui, în vîrstă de 58 de ani, risca pînă la 45 de ani de închisoare pentru că a escrocat investitori pentru suma de 80 de milioane de dolari şi pentru că a folosit o parte din bani pentru finanţarea democraţilor şi campaniei lui Hillary Clinton şi Barack Obama. Hsu a pledat vinovat şi a recunoscut că a condus în două societăţi pe care le conducea - Components Ltd şi Next Components Ltd - o schemă Ponzi, escrocherie în care banii investitorilor sînt folosiţi pentru plătirea altora.

Informaţi în august 2008 despre suspiciunile ce planau asupra lui Hsu, Clinton şi Obama au donat unor organizaţii caritabile sutele de mii de dolari primiţi de la persoane în legătură cu omul de afaceri născut la Hong Kong. Hsu, condamnat, în ianuarie 2008, la trei ani de închisoare pentru fraudă, în California, a primit 20 de ani de închisoare pentru escrocherie financiară şi patru ani şi trei luni pentru încălcarea legilor electorale de campanie.