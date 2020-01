Un fost internaţional de juniori va juca la FC Farul

Site-ul oficial al FC Farul Constanţa a anunţat, miercuri seară, faptul că mijlocașul Laurențiu Ardelean va îmbrăca tricoul „alb-albastru” al echipei de la ţărmul mării. În vârstă de 19 ani, pe care îi va împlini la 8 februarie, noul jucător al FC Farul poate evolua ca mijlocaş defensiv și ofensiv. Ardelean a debutat la seniori la doar 16 ani și jumătate, când a evoluat pentru FCSB în Cupa României, iar anul trecut a jucat primul meci în Liga 1, tot pentru FCSB. Totodată, mijlocașul a evoluat pentru naționalele României de juniori Under 17 și Umder 18.

„Este o provocare și am acceptat-o cu mare plăcere. Aștept să debutez și în liga a doua și sper să o fac cu dreptul, mai ales că este un campionat echilibrat, cu multe echipe bune. Vreau să joc și să am cât mai multe meciuri. Pot juca și defensiv, și ofensiv, dar îmi place mai mult să atac, să am mingea, să dau pase bune colegilor. Sper să mă acomodez rapid, mai ales că mă știu bine cu câțiva dintre jucători. Îmi doresc să ajung cât mai sus în carieră, iar evoluțiile mele din perioada următoare să mă propulseze la naționala U21”, a declarat Ardelean, pentru site-ul clubului constănţean.