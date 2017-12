Un gândac ascuns în pâinea unei constănţence

De Paşte, Iepuraşul s-a gândit să ofere un cadou inedit unei tinere din Constanţa. Aceasta a primit în dar, în Vinerea Mare, un... gândac. Tânăra a mers la un supermarket din piaţa Tomis III din Constanţa, de unde îşi face cumpărăturile în mod frecvent, pentru a cumpăra pâine, iar când a ajuns acasă a avut o surpriză neaşteptată. S-a aşezat la masă pentru a lua micul dejun şi a tăiat felii din pâine. Se pare că a fost inspirată când a decis să rupă şi nu să muşte din felia de pâine deoarece în interior se afla o insectă. Femeia a mers la magazinul de unde a cumpărat pâinea pentru a relata cele întâmplate, dar şi pentru a afla de unde este adusă, întrucât nu era ambalată. „Am mers şi am întrebat de unde provine pâinea, le-am comunicat celor de la magazin incidentul şi, după ce am aflat firma, m-am întors acasă, de unde am sunat la Protecţia Consumatorului din Constanţa pentru a reclama incidentul”, a spus tânăra care a găsit insecta în pâine. Cei de la Protecţia Consumatorului i-au cerut să păstreze felia de pâine şi i-au promis că va primi un răspuns imediat după sărbători. „Mi-au spus să păstrez bucata de pâine ca probă”, a spus ea. De asemenea, inspectorii i-au promis reclamantei că vor efectua controale atât în supermarketul de unde a fost achiziţionată pâinea, cât şi în fabrica în care a fost preparată, pentru a afla ce s-a întâmplat, cum a ajuns gândacul în produsul finit. Pentru cei care mai au parte de astfel de surprize sau care doresc să depună reclamaţii la Protecţia Consumatorului o pot face la numărul de telefon 0241/550.550 sau pe adresa de e-mail reclamaţii.constanţa@opc.ro.