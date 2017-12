Un hacker britanic vrea să fie pedepsit ca un hacker român

Hackerul britanic Gary McKinnon, acuzat că a pătruns în computerele NASA şi armatei americane şi care luptă să nu fie extrădat în SUA, a declarat că ar vrea să fie pedepsit pe măsura infracţiunii, ca alţi hackeri străini, inclusiv unul român, judecaţi în ţările lor. Gary McKinnon, de 44 de ani, acuzat că a pătruns în 97 de computere ale armatei americane şi NASA, a fost arestat în martie 2002, iar din iunie 2005 i-a fost interzis să mai intre pe Internet. Peste aproximativ două săptămâni, justiţia va trebui să decidă dacă bărbatul, care are sindromul Asperger, nu este în măsură să facă faţă procesului şi unei posibile încarcerări. Avocaţii săi fac lobby pe lângă Theresa May, noul ministru britanic de Interne, să îl salveze de la extrădare.

Într-un interviu acordat prin e-mail, publicat de publicaţia „Independent on Sunday” în ediţia electronică, hackerul acuzat de cea mai mare intruziune militară a tuturor timpurilor îşi revendică dreptul de a fi judecat în Marea Britanie, şi nu într-o ţară în care nu a fost niciodată. „Nu am fost în America mai mult decât cineva care a efectuat o convorbire telefonică la distanţă mare. Ficţiunea spaţiului cibernetic ar trebui testată adecvat într-un tribunal britanic, deoarece nu este mai reală decât Moş Crăciun. Ei nu pot cere mea într-o ţară în care nu am fost. Dacă ar trebui să fiu trimis în locul în care a fost comisă infracţiunea mea, atunci aş fi trimis la Crouch End”, a afirmat hackerul. Bărbatul crede că ar trebui să fie pedepsit pe măsura infracţiunii şi la fel ca alţi hackeri acuzaţi din Marea Britanie, inclusiv cei acuzaţi că au piratat Pentagonul. „Nu au existat alte cereri de extrădare din SUA pentru alţi hackeri din lume, inclusiv un hacker român care a piratat Pentagonul şi a fost condamnat la opt luni în România, sau un hacker israelian care a piratat Pentagonul şi nu i s-a dat o sentinţă, nici nu s-a cerut extrădarea lui”.

Întrebat ce a căutat pe site-ul NASA, el a răspuns că voia să descopere dovezi ascunse despre OZN-uri, despre energia care ar putea ajuta la oprirea schimbării climatice şi dovezi despre antigravitaţie. În schimb, Gary McKinnon a spus că a găsit o flotă spaţială, un OZN impresionant şi o lipsă totală de securitate informatică militară, pe care o consideră şocantă.