Un hotel întreg doar pentru Madonna

Pe data de 2 decembrie, cântăreaţa americană Madonna are un concert la Rio de Janeiro, o etapă în turneul său mondial MDNA. Pentru a se bucura de tot confortul, Madonna a rezervat aici un hotel întreg doar pentru ea şi echipa care o însoţeşte. Echipa include, printre mulţi alţii, preparatori fizici, asistenţi personali, frizeri, responsabili cu vestimentaţia, plus cei patru copii ai săi şi profesorii lor particulari. În consecinţă, Madonna a decis să rezerve un hotel complet pe malul oceanului, în cartierul Ipanema, care, alături de Copacabana şi Leblon, are cele mai faimoase plaje braziliene.

Turneul MDNA, început în Israel, în luna mai, va ajunge la sfârşitul acestei săptămâni în America Latină, când regina neîncoronată a muzicii pop va concerta la Ciudat de Mexico în Mexic, de unde va pleca la Bogota, în Columbia. După Rio de Janeiro, Madonna va susţine concerte în alte două oraşe braziliene, Sao Paulo şi Porto Alegre. Următoarele destinaţii vor fi Buenos Aires în Argentina şi Santiago de Chile, în Chile, turneul urmând să se încheie în localitatea argentiniană Cordoba.