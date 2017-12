Un hotelier din Mamaia refuză să-şi plătească angajaţii

Litoralul a reprezentat, la începutul sezonului estival, raiul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Mii de posturi au fost disponibile, iar oameni din toate colţurile ţării au venit în staţiunile de la malul mării cu speranţa că se vor angaja şi că vor avea ocazia de a munci timp de câteva luni. Chelneri, ospătari, recepţioneri, cameriste sau bucătari, toate locurile au fost ocupate rând pe rând pentru o brumă de bani. Dacă mulţi dintre cei care au avut norocul de a se angaja au fost tineri abia ieşiţi de pe băncile şcolii, şi mai mulţi au fost cei care trebuiau să asigure copiilor pâinea de a doua zi. Dar bucuria unora nu a ţinut decât până la primul salariu. Atunci, dezamăgirea s-a instalat în sufletul lor şi şi-au dat seama că lefurile atractive care li se promiseseră la început nu au fost decât nişte vicleşuguri pentru a accepta jobul la care aspirau. În acest fel, au căzut în capcana patronilor sute de angajaţi de pe litoral. Chiar dacă unii veneau de la zeci de kilometri distanţă la locul de muncă, ei tot nu au renunţat şi au crezut în amăgirile şefilor.

PRIMUL SALARIU, PRIMA DEZAMĂGIRE În această situaţie sunt şi câteva angajate ale hotelului „Select” din Mamaia. Femeile au început munca în iulie, pe posturi de cameriste, iar primul salariu l-au primit pe 16 august. Odată cu el au venit însă şi primele dezamăgiri, care de atunci se ţin lanţ. Toate au rămas cu un gust amar. Unele au plecat, altele au rămas, iar celor care s-au hotărât să-şi continue activitatea acum le pare rău pentru decizia pe care au luat-o. Ajunse la final de contract, angajatorul refuză să le mai plătească salariile, din cauza unei amenzi pe care a primit-o de la lucrătorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa.

MUNCĂ MULTĂ, BANI PUŢINI Silvia Diniţă, de 27 de ani, din Istria, povesteşte că s-a angajat pe 3 iulie, dar contract de muncă i s-a făcut abia pe 22 iulie. Chiar dacă în contract erau prevăzute opt ore de muncă, de luni până vineri, pentru un salariu de 800 de lei, ea a acceptat să muncească în fiecare zi de la 7.30 până la 16.30, inclusiv în weekend, pentru 1.200 de lei şi bonuri de masă. „M-am bucurat atunci când am găsit postul acesta disponibil. Mă gândeam că o să ne fie mai bine şi că o să avem cu ce să le cumpărăm celor trei copii îmbrăcăminte şi rechizite la începutul şcolii. Iar pentru lucrul acesta am făcut multe sacrificii care credeam că or să merite. În fiecare zi m-am trezit la 4.30 ca să pot ajunge la timp la muncă, iar acasă mă întorceam abia la 20.30”, a mărturisit femeia. Una dintre „surprizele” cele mai mari a venit atunci când a încasat primii bani. „Pe 16 august mi s-au dat banii - 720 de lei şi cinci bonuri de masă. Aceştia erau pentru perioada 3 - 31 iulie, când ar fi trebuit să primesc mai bine de 1.000 de lei şi mai multe bonuri. Câte patru sute de lei pe lună am dat numai pe navetă. Am muncit foarte mult pentru leafa asta, fără să am o zi liberă. Nu ne lăsau nici să mâncăm, iar dacă ne vedeau stând la masă, ne făceau nesimţite. De foarte multe ori am fost jignite în toate modurile posibile”, a adăugat Silvia, care a precizat că mai sunt şi alte colege în situaţia ei. Florica Clinciu şi Violeta Poţincu locuiesc în Făclia şi Nicolae Bălcescu şi au făcut naveta zi de zi, de la zeci de kilometri depărtare, pentru a ajunge la muncă.

AMENDĂ DE 40.000 DE LEI Cireaşa de pe tort este însă refuzul patronului de a le plăti salariul cuvenit pentru restul perioadei lucrate. Femeile le-au povestit inspectorilor ITM, care au efectuat un control în urma plângerii depuse de una dintre fostele angajate, că nu lucrează sâmbetele şi duminicile şi că nu efectuează ore suplimentare. Dar femeile au spus datele la care au început serviciul,, care nu coincideau cu cele din contractele de muncă. Motiv pentru care, potrivit angajatelor, patronul a primit o amendă de 40.000 de lei. Sancţiunea aplicată societăţii SC Improiect SRL, care are sediul în Iaşi, a fost confirmată şi de reprezentanţii ITM Constanţa. Femeile, ajunse în pragul disperării, declară că, din cauza amenzii primite, patronul refuză să le mai plătească salariile. „Şeful ne-a spus că a primit amendă câte 10.000 de lei pentru fiecare din noi. Ne-a mai zis că o să conteste amenda în instanţă şi că o să ne cheme să declarăm în favoarea lui. Iar dacă nu o să câştige procesul, nu o să ne mai vedem banii. Era foarte nervos şi ne spunea: „Voi aţi văzut vreodată o sută de milioane de lei (vechi)? Aţi ţinut vreodată o sută de milioane de lei (vechi) în mână? Păi nu aţi văzut, că voi sunteţi de la ţară!”“, povestesc angajatele, indignate de atitudinea patronului. Ele au ajuns în pragul disperării şi doresc să îşi primească banii pentru perioada muncită. După aproape două luni în care au muncit din zi şi până în noapte, femeile au ajuns să îşi plângă singure de milă. Directorul hotelului „Select” a fost sunat de reporterii „Telegraf” pentru a-şi exprima punctul de vedere, însă acesta nu a răspuns apelurilor telefonice.