Un imigrant ilegal a primit permis de şedere în Italia pentru că a denunţat trei hoţi români

Un imigrant ilegal provenit din Bangladesh, care risca să fie expulzat, a primit permis de şedere în Italia, pentru un an, după ce a denunţat poliţiştilor trei hoţi români, potrivit cotidianului ”La Repubblica”. Jahngir Chacklader, în vîrstă de 27 de ani, care îşi cîştiga existenţa din vînzarea de trandafiri, va lucra în cadrul unui program de integrare social pentru imigranţi, slujba fiindu-i oferită în urma unei campanii de presă. Chacklader risca să fie expulzat şi pus sub acuzare de poliţia torineză, pentru imigrare ilegală, însă problemele sale s-au rezolvat după ce a reclamat poliţiştilor trei hoţi români, arestaţi sub acuzaţia că l-ar fi jefuit. Unul dintre primarii din Torino, Sergio Chiamparino, a obţinut un permis de muncă şi o slujbă pentru tînărul din Bangladesh. Chiamparino a invocat cu succes un act normativ din legislaţia italiană referitoare la imigraţie, care garantează protecţia imigranţilor care raportează infracţiuni poliţiştilor şi cooperează cu anchetatorii. Acest act normativ a fost folosit iniţial de autorităţi pentru protejarea prostituatelor care denunţau proxeneţi.

Tînărul de Bangladesh, care locuia în Italia de trei ani, va fi martor în procesul celor trei români, care sînt acuzaţi că i-ar fi furat banii pe care îi cîştiga din vînzarea trandafirilor. Potrivit publicaţiei italiene, o nouă lege stabilişte că imigrarea ilegală este contravenţie, fiind pedepsită cu o amendă de 10.000 de euro şi expulzarea, iar cei care nu părăsesc ţara riscă pedeapsa de trei ani de închisoare. În Italia sînt peste un milion de imigranţi ilegal, potrivit statisticilor organizaţiei catolice Caritas.